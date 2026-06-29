Il gol di Stephen Eustaquio contro il Sudafrica entra nella storia, due volte. Il suo centro non è valsa solo la storica qualificazione agli Ottavi di un Mondiale da parte del Canada, ma è entrato anche in una ristrettissima cerchia di reti decisive in gare ad eliminazione a diretta del torneo, segnate nei minuti di recupero.

Da Davids fino a Chadli: una casistica rarissima nella storia del Mondiale

Segnare nei minuti di recupero in una gara ad eliminazione diretta di un Campionato del Mondo è un evento che, dati alla mano, è sempre capitato raramente. La storia del torneo conferma quanto sia un episodio raro, ma anche quanto resti scolpito nella memoria: nel, agli Ottavi del Mondiale in Francia, fu l'olandesea steccare il sogno della, realizzando il gol del definitivo 2-1 al 90', dopo che furono concessi appena tre minuti di recupero. Otto anni dopo, in Germania, fua consegnare all'uno dei ricordi più indelebili della sua storia recente, come il rigore trasformato controal terzo e ultimo minuto di recupero degli Ottavi di finale dell'iconica Coppa del Mondo del, che spinse gli Azzurri verso il quarto titolo mondiale.

KAISERSLAUTERN, GERMANIA - 26 GIUGNO: Francesco Totti dall'Italia segna il rigore della vittoria durante la partita di finale della Coppa del Mondo FIFA Germania 2006 tra Italia e Australia allo stadio Fritz-Walter il 26 giugno 2006 a Kaiserslautern, Germania. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Nel 2014, in Brasile, fu l'olandese Klaas-Jan Huntelaar a firmare l'episodio decisivo: il rigore procurato da Robben e trasformato dall'attaccante al 94' ribaltò il match con il Messico, qualificando l'Olanda ai Quarti di finale dopo una rimonta furiosa nel finale. Infine, nel 2018 in Russia, fu invece il belga Nacer Chadli a regalare al Belgio una delle rimonte più clamorose della storia dei Mondiali, pareggiando e poi ribaltando al 94' lo svantaggio per 2-0 contro il Giappone, con il gol dell'esterno belga che eliminò i Samurai Blu proprio all'ultima azione utile.

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Eustaquio nella storia

Il gol del canadese si inserisce dunque in questa lista ristretta di episodi che hanno cambiato il destino di una gara ad eliminazione diretta proprio sul gong finale. Per il, alla sua prima storica qualificazione agli Ottavi di un, è un evento che resterà a lungo nella memoria collettiva del calcio nordamericano, in attesa della sfida contro la vincente di, che decreterà se il sogno sarà addirittura destinato a