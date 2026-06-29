Il canadese ha steso il Sudafrica al 92' regalando la qualificazione agli Ottavi: il suo gol nel recupero entra in una lista corta quanto pregiata
Il Canada vince la sua prima partita della storia ai Mondiali: l'esultanza di Marsch
Il gol di Stephen Eustaquio contro il Sudafrica entra nella storia, due volte. Il suo centro non è valsa solo la storica qualificazione agli Ottavi di un Mondiale da parte del Canada, ma è entrato anche in una ristrettissima cerchia di reti decisive in gare ad eliminazione a diretta del torneo, segnate nei minuti di recupero.
Da Davids fino a Chadli: una casistica rarissima nella storia del MondialeSegnare nei minuti di recupero in una gara ad eliminazione diretta di un Campionato del Mondo è un evento che, dati alla mano, è sempre capitato raramente. La storia del torneo conferma quanto sia un episodio raro, ma anche quanto resti scolpito nella memoria: nel 1998, agli Ottavi del Mondiale in Francia, fu l'olandese Edgar Davids a steccare il sogno della Jugoslavia, realizzando il gol del definitivo 2-1 al 90', dopo che furono concessi appena tre minuti di recupero. Otto anni dopo, in Germania, fu Francesco Totti a consegnare all'Italia uno dei ricordi più indelebili della sua storia recente, come il rigore trasformato contro l'Australia al terzo e ultimo minuto di recupero degli Ottavi di finale dell'iconica Coppa del Mondo del 2006, che spinse gli Azzurri verso il quarto titolo mondiale.
Nel 2014, in Brasile, fu l'olandese Klaas-Jan Huntelaar a firmare l'episodio decisivo: il rigore procurato da Robben e trasformato dall'attaccante al 94' ribaltò il match con il Messico, qualificando l'Olanda ai Quarti di finale dopo una rimonta furiosa nel finale. Infine, nel 2018 in Russia, fu invece il belga Nacer Chadli a regalare al Belgio una delle rimonte più clamorose della storia dei Mondiali, pareggiando e poi ribaltando al 94' lo svantaggio per 2-0 contro il Giappone, con il gol dell'esterno belga che eliminò i Samurai Blu proprio all'ultima azione utile.
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Eustaquio nella storiaIl gol del canadese si inserisce dunque in questa lista ristretta di episodi che hanno cambiato il destino di una gara ad eliminazione diretta proprio sul gong finale. Per il Canada, alla sua prima storica qualificazione agli Ottavi di un Mondiale, è un evento che resterà a lungo nella memoria collettiva del calcio nordamericano, in attesa della sfida contro la vincente di Olanda-Marocco, che decreterà se il sogno sarà addirittura destinato a proseguire.
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