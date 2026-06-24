L'opera da 70 tonnellate, realizzata dall'artista Aldo Beroisa, segue le orme di Messi: infranto un record
Con un nuovo monumento alto quanto un palazzo di otto piani, l'Argentina rende omaggio al suo campione: la gigantesca statua dedicata a Leo Messi non è soltanto un tributo sportivo, ma anche un simbolo identitaria destinato ad attirare visitatori da tutto il mondo.
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Un gigante d'acciaio per il campione del mondoNella città di Cutral Co, nella provincia argentina di Neuquén, è stata inaugurata una statua di Lionel Messi alta 26 metri (85 piedi), attualmente la più grande mai realizzata in onore di un calciatore. L'opera, progettata dall'artista Aldo Beroisa, pesa circa 70 tonnellate e raffigura il fuoriclasse argentino inginocchiato mentre celebra la conquista della Coppa del Mondo del 2022.
Superato il record della statua indianaIl nuovo monumento supera in altezza la celebre statua di Messi inaugurata a Calcutta, in India, nel dicembre 2025. Quest'ultima, alta circa 21 metri, era stata presentata come la più grande mai dedicata ad un calciatore, ma nelle ultime settimane è stata rimossa temporaneamente dopo verifiche sulla sua stabilità strutturale. La nuova statua di Beroisa, sorge lungo la Ruta Nacional 22, una delle arterie più trafficate della Patagonia, con l'obiettivo di trasformarsi in un nuovo polo turistico.
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