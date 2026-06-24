Con un nuovo monumento alto quanto un palazzo di otto piani, l'Argentina rende omaggio al suo campione: la gigantesca statua dedicata a Leo Messi non è soltanto un tributo sportivo, ma anche un simbolo identitaria destinato ad attirare visitatori da tutto il mondo.

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Un gigante d'acciaio per il campione del mondo

Nella città di Cutral Co, nella provincia argentina di Neuquén, è stata inaugurata una statua dialta 26 metri (85 piedi), attualmente la più grande mai realizzata in onore di un calciatore. L'opera, progettata dall'artista, pesa circa 70 tonnellate e raffigura il fuoriclasse argentino inginocchiato mentre celebra la conquista della Coppa del Mondo del 2022.

KOLKATA, INDIA - 13 DICEMBRE 2025: una statua di 70 piedi del calciatore internazionale argentino Lionel Messi è stata costruita a Lake Town per il Lionel Messi G.O.A.T Tour il 13 dicembre 2025 a Calcutta, in India. Gli incidenti hanno portato alla sospensione dell'evento dopo che Lionel Messi, scortato dai compagni di squadra, dal suo team di sicurezza e dalle autorità, ha fatto un giro intorno al campo e se n'è andato senza completare le attività previste. A seguito delle lamentele sulla disorganizzazione dell'evento e di una segnalazione di truffa da parte dei partecipanti, con il prezzo massimo del biglietto che ha raggiunto le 12.000 rupie (circa 132 dollari USA), il capo dell'organizzazione è stato arrestato dalla polizia. (Foto di Ayush Kumar/Getty Images)

Superato il record della statua indiana

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Il nuovo monumento supera in altezza la celebre statua diinaugurata a, in, nel dicembre 2025. Quest'ultima, alta circa, era stata presentata come la più grande mai dedicata ad un calciatore, ma nelle ultime settimane è stata rimossa temporaneamente dopo verifiche sulla sua stabilità strutturale. La nuova statua di, sorge lungo la Ruta Nacional 22, una delle arterie più trafficate della, con l'obiettivo di trasformarsi in un nuovo polo turistico.L'iniziativa conferma il legame speciale tra Messi e gli abitanti dell'Argentina, in un momento in cui la sua leggenda continua ad essere celebrata in tutto il mondo nonostante i 39 anni appena compiuti. Tra murales. monumenti e persino i progetti delper una futura statua al Camp Nou, l'eredità del numero 10 sembra destinata a crescere ancora, la cui storia di certo non sarà mai dimenticata.

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