Quando i muscoli falliscono bisogna chiedere aiuto alla propria mente. Bisogna inventarsi qualcosa che possa cogliere l'avversario di sorpresa. Ebbene, Cristian Romero ha trovato un'idea completamente anonima per avere la meglio su Capo Verde. Non si tratta di una tattica o di una strategia ideata all'ultimo, ma di un qualcosa su cui solo i più superstiziosi, o devoti, possono contare. A raccontarlo è stato lo stesso ex difensore dell'Atalanta.

Argentina, il segreto di Romero per battere Capo Verde: "Anche Martinez l'ha usata"

EL AGUA BENDITA APARECIÓ EN LA PREVIA DEL TRIUNFO ANTE CABO VERDE



🙏 Una imagen llamó la atención antes del partido frente a Cape Verde national football team. Cristian Romero y Lisandro Martínez fueron captados utilizando agua bendita instantes antes de salir al campo de juego,… pic.twitter.com/SzrVHyT3Bb — Boing 97.3 (@radioboing) July 5, 2026

La partita controper l'si era clamorosamente fatta più complicata del previsto. Dopo l'1-1 dei 90', che ben pochi avevano pronosticato, la squadra di Lionelha iniziato a temere il peggio e anche dagli spalti i migliaia di tifosi argentini si sono fatti prendere dal panico tanto che a più di qualcuno sono scese persino le lacrime. Sembrava che nemmeno l'immenso talento di Lionelbastasse per avere la meglio sulla selezione africana. Che cosa inventarsi dunque?

I muscoli non servono, le giocate e gli schemi non hanno portato i risultati sperati. E allora perché non affidarsi ad un.... aiuto divino? Proprio questa è stata la mosse di Cristian Romero. Per buona parte dei presenti allo stadio, infatti, la svolta della partita è arrivata quando il difensore del Tottenham ha chiesto alla panchina di portare una bottiglietta contenente del liquido misterioso. L'ha utilizzata a bordocampo e ha chiesto a Lisandro Martinez di fare lo stesso. Curiosamente sono stati proprio loro a decretare la vittoria dell'Argentina con due gol.

BURNLEY, INGHILTERRA - 24 GENNAIO: Cristian Romero del Tottenham Hotspur esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Burnley e Tottenham Hotspur a Turf Moor, il 24 gennaio 2026 a Burnley, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

A raccontare la curiosa vicenda è stato proprio l'ex Atalanta in conferenza stampa dove ha dichiarato che il liquido usato era in realtà acqua santa: "L'ho fatta portare, e l'abbiamo usata entrambi, ne ho data un po' anche a Lisandro Martinez". Tutta fortuna? Sicuramente, ma intanto la strategia ha funzionato e alla grande. Negli ottavi di finale, l'Argentina se la vedrà contro l'Egitto martedì 7 luglio alle 18 ora italiana e chissà se ci sarà ancora bisogno di un "divino aiuto".