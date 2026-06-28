Derrick Luckassen e Brian Brobbey stanno vivendo un Mondiale diverso dagli altri, dato che li vede protagonisti con due nazionali diverse, ma uniti dalla stessa origine e dallo stesso percorso di crescita calcistica. Luckassen, giocatore del Pafos, è arrivato alla competizione con il Ghana, dove ha trovato spazio e continuità grazie alla sua esperienza e alla sua solidità difensiva. Brobbey, attaccante del Sunderland, è invece uno dei punti di riferimento dell’Olanda in attacco, un giocatore ormai centrale nel sistema offensivo della sua Nazionale e capace di incidere con gol e prestazioni decisive.

Il record di Luckassen e Brobbey

La particolarità della loro storia sta nelle scelte fatte nel corso della carriera internazionale. Entrambi sono nati ad Amsterdam e hanno condiviso parte del percorso giovanile nei settori giovanili olandesi (Brobbey Ajax, Luckassen PSV), ma alla fine hanno deciso di rappresentare nazioni diverse, legate alle proprie origini familiari, una scelta che oggi li porta a vivere lo stesso Mondiale da avversari. Durante il torneo è emerso anche un dato unico, infatti sono l'unica coppia di fratelli che è riuscita a segnare nello stesso Mondiale pur giocando per nazionali differenti.

EINDHOVEN, PAESI BASSI - 31 MARZO: Brian Brobbey dei Paesi Bassi in azione durante la partita amichevole internazionale tra Paesi Bassi ed Ecuador al Philips Stadion il 31 marzo 2026 a Eindhoven, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

La presenza di fratelli in nazionali diverse non è una novità assoluta nella storia dei Mondiali, e tra i casi più noti ci sono quello di Jerome e Kevin-Prince Boateng, che hanno rappresentato rispettivamente Germania e Ghana tra le edizioni del 2010 e del 2014, arrivando anche a incrociarsi nella fase a gironi in Sudafrica. Tuttavia, non era mai accaduto che due fratelli riuscissero entrambi a segnare nella stessa edizione del torneo pur vestendo maglie di nazionali differenti.

Il Mondiale in corso propone anche altri casi di fratelli impegnati con nazionali diverse. Tra questi ci sono Guela e Desiré Doué, entrambi nati ad Angers ma con percorsi internazionali differenti. Il primo rappresenta la Costa d'Avorio, mentre il secondo ha scelto la Francia, con cui ha già trovato la rete nella sfida contro la Norvegia.

Protagonisti anche i fratelli Williams: Nico, impegnato con la Nazionale spagnola, e Iñaki, punto di riferimento offensivo del Ghana e bandiera dell'Athletic Bilbao. Quest'ultimo tornerà in campo ai sedicesimi di finale contro la Colombia, con l'obiettivo di trascinare la propria nazionale per continuare a scrivere un'altra pagina di questa speciale storia di famiglia.