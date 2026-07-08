Il Mondiale 2026 entra nel vivo. A quasi un mese dal suo inizio sono rimaste solo 8 squadre, tra conferme e grandi sorprese. Tra meno di due settimane, il prossimo 19 luglio, si saprà quale nazione solleverà la coppa nel cielo di New York. Da domani prenderanno il via i quarti di finale la cui "inaugurazione" sarà eseguita da Francia-Marocco. Le due squadre si erano già affrontate nella semifinale in Qatar 4 anni fa. Ad arbitrare l'incontro sarà l'argentino Facundo Tello, un arbitro non ben visto dalla squadra di Deschamps.

Francia-Marocco, sarà Facundo Tello l'arbitro della partita: nel 2022 ha espulso 10 giocatori in una partita

🔵⚪️ 2022 : Facundo Tello 🇦🇷 sortait 11 cartons rouges lors du match Boca Juniors 🆚 Racing



🇫🇷 🆚 🇲🇦 Il ne va pas falloir rebeller 😂#FRAMAR pic.twitter.com/HDKZHKxRo6 — BAWOAWA (@BAWOAWWA) July 8, 2026

Francia-Marocco apriranno i quarti di finale del. La sfida, in programma domani alle 22 ore italiane, si disputerà al Gillette Stadium di Foxborough. Per i Leoni dell'Atlante sarà una sorta di rivincita dato che, come accennato, le due squadre si erano incontrate 4 anni fa innella semifinale del torneo, vinta dalla Francia per 2-0. Nonostante manchino ancora 24 ore al fischio di inizio, la partita ha cominciato a generare le prime polemiche. Un'altra volta.

La sfida di domani sera verrà arbitrata dall'argentino Facundo Tello, un direttore di gara che si è guadagnato un posto nel mondo del pallone come "l'arbitro dei cartellini rossi". Inoltre, anche l'intera squadra arbitrale sarà composta da argentini. Proprio per questo la Francia non ha visto di buon occhio la selezione del direttore di gara, e non solo per la nazione di provenienza, data l'ormai accesa rivalità con l'Albiceleste.

ROSARIO, ARGENTINA - 14 SETTEMBRE: L'arbitro Facundo Tello discute con Edinson Cavani del Boca Juniors e Angel Di Maria del Rosario Central durante una partita del Torneo Clausura Betano 2025 tra Rosario Central e Boca Juniors all'Estadio Gigante de Arroyito il 14 settembre 2025 a Rosario, Argentina. (Foto di Luciano Bisbal/Getty Images)

Ma il motivo principale sta nel fatto che l'arbitro designato, appunto, è famoso per dispensare una grande quantità di rossi: quattro anni fa in una partita tra Boca Juniors e Racing ha espulso ben 10 giocatori. Proprio per questo in Francia-Marocco si aspettano una direzione di gara con il pugno duro, soprattutto perché nelle prime due partite dirette ai Mondiali Tello ha ammonito in totale sette giocatori. Le due squadre sono avvisate.