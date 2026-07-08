Per evitare disordini dopo il quarto di finale tra Francia e Marocco, la prefettura parigina ha deciso di mettere in atto delle misure di sicurezza.
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Francia-Marocco sarà il primo quarto di finale del Mondiale 2026. La sfida, oltre a suscitare un grande interesse vista la qualità di entrambe le squadre, ha messo in allerta il comune di Parigi. La prefettura infatti ha applicato delle misure di sicurezza per evitare disordini in città, visto anche quanto accaduto nel precedente scontro tra le due formazioni al Mondiale 2022.
Francia-Marocco: le mosse preventive della prefettura parigina
Se è vero che la sfida tra Francia e Marocco si giocherà a Boston, lo è altrettanto che la città che più sentirà la sfida è Parigi. La capitale francese infatti avrà il cuore diviso a metà, vista l'altissima presenza di nazionali marocchini nel comune. Visto il coinvolgimento cittadino per la partita, la prefettura parigina ha pensato di mettere in atto delle misure di sicurezza, per evitare disordini e caos al termine della partita. Nel precedente al Mondiale 2022, nel quale i Blues e i Leoni dell'Atlante si sfidarono in semifinale, ci furono 266 arresti nel post-partita, di cui 167 proprio nella capitale.
Visto anche quanto accaduto dopo il successo del PSG in Champions League, delle mosse sono necessarie per far si che una partita di calcio non si trasformi in un'evento distruttivo. Alcuni divieti, tra cui quello di utilizzare materiale pirotecnico, erano già in atto in vista della festa nazionale francese - il 14 Luglio. A questo la prefettura ha aggiunto anche il divieto di trasportare carburante in taniche nelle giornate del 9 e 10 Luglio. Ma non solo, come riportato da Le Parisien, saranno chiuse anche alcune linee della metropolitana, per minimizzare la presenza dei tifosi in alcune zone, come ad esempio gli Champs-Elysees.
Il comunicato
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