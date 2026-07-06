Dopo le voci circolate negli ultimi giorni, è arrivata l'ufficialità: Alessandro Longoni è ufficialmente un calciatore del PSG. Il classe 2008, svincolatosi dal Milan dallo scorso 30 Giugno, ha firmato un contratto che lo legherà con il club parigino fino al 2031.

PSG: il primo rinforzo per Luis Enrique è Alessandro Longoni

CALDIERO, ITALIA – 22 febbraio 2026: Alessandro Longoni del Milan durante il riscaldamento prima della partita di Serie D tra Caldiero Terme e AC Milan Futuro, allo Stadio Mario Berti, il 22 febbraio 2026 a Caldiero, Italia. (Foto di AC Milan/AC Milan tramite Getty Images)

Solo il tempo ci dirà se il Milan ha fatto bene a lasciar andare via Alessandro Longoni. Il giovane 2008 si è infatti svincolato dal club rossonero lo scorso 30 Giugno. Ad approfittarne è arrivato il Paris Saint Germain, che ha scelto il giovane talento italiano come rinforzo da dare a Luis Enrique per la prossima stagione. Mercato a tinte azzurre per il PSG, che inaugura così il mercato in vista della stagione 2026/27.

Ad annunciare l'arrivo del comasco a Parigi è stato lo stesso club. I francesi infatti hanno comunicato l'accordo col portiere sia sui canali social che con un comunicato ufficiale. Nello stesso possiamo leggere: "Alessandro Longoni ha firmato con il Paris Saint-Germain fino al 2031". Il comunicato prosegue: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'arrivo del portiere italiano Alessandro Longoni. Il diciottenne, nato a Como, ha firmato con il Club fino al 2031. Indosserà la maglia numero 16".

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. Ma ha messo in mostra le sue doti nel vivaio milanista, tanto da meritarsi la chiamata del club parigino. Ovviamente il portiere avrà davanti a se la concorrenza di, perciò dovrà giocarsi bene le sue carte per provare a scalare le gerarchie del tecnico spagnolo. Il 2008 però arriva a Parigi con l'idea di camminare sul percorso tracciato dal suo illustre predecessore, Gianluigi Donnarumma. Il paragone è di quelli importanti, che pesano, e