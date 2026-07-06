Alessandro Longoni è ufficialmente un calciatore del PSG. Ad annunciarlo sui propri canali è lo stesso club parigino.
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Dopo le voci circolate negli ultimi giorni, è arrivata l'ufficialità: Alessandro Longoni è ufficialmente un calciatore del PSG. Il classe 2008, svincolatosi dal Milan dallo scorso 30 Giugno, ha firmato un contratto che lo legherà con il club parigino fino al 2031.
PSG: il primo rinforzo per Luis Enrique è Alessandro Longoni
Solo il tempo ci dirà se il Milan ha fatto bene a lasciar andare via Alessandro Longoni. Il giovane 2008 si è infatti svincolato dal club rossonero lo scorso 30 Giugno. Ad approfittarne è arrivato il Paris Saint Germain, che ha scelto il giovane talento italiano come rinforzo da dare a Luis Enrique per la prossima stagione. Mercato a tinte azzurre per il PSG, che inaugura così il mercato in vista della stagione 2026/27.
Ad annunciare l'arrivo del comasco a Parigi è stato lo stesso club. I francesi infatti hanno comunicato l'accordo col portiere sia sui canali social che con un comunicato ufficiale. Nello stesso possiamo leggere: "Alessandro Longoni ha firmato con il Paris Saint-Germain fino al 2031". Il comunicato prosegue: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'arrivo del portiere italiano Alessandro Longoni. Il diciottenne, nato a Como, ha firmato con il Club fino al 2031. Indosserà la maglia numero 16".
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