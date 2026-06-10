La stagione si è appena conclusa e il PSG ha vinto la sua seconda storica Champions League, regalando al proprio popolo un bellissimo e memorabile back-to-back europeo. Il vero segreto dietro al successo planetario dei parigini è la dedizione totale e quasi maniacale del suo condottiero, ovvero Luis Enrique. Il tecnico spagnolo possiede una cultura del lavoro a dir poco impressionante, un fuoco interiore paragonabile soltanto a quello di colleghi del calibro di Pep Guardiola (cresciuto nella stessa scuola calcistica) e Antonio Conte.

A svelare i retroscena dietro la fortissima maniacalità di Lucho ci ha pensato direttamente il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi: "Per otto mesi ha praticamente vissuto nel centro d'allenamento, tanto che abbiamo iniziato ad avere paura che impazzisse. Allora gli abbiamo detto: 'Esci un po' fuori, cambia aria, cose così'. La sua vita è solo calcio: arriva alle 8 di mattina e non stacca prima delle 9 di sera", ha rivelato il numero uno dei parigini ai microfoni di Alkass TV.

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L'innovazione tattica e lo schermo gigante sul campo

Manon si limita affatto al classico e ordinariosul rettangolo verde. Le metodologie didel tecnico asturiano sono totalmentee hanno letteralmente rivoluzionato il modo di allenarsi e di preparare i match dei giocatori delha infatti spiegato una delle introduzionipiù rivoluzionarie portate adall'ex CT della Spagna: "Credo che siamo l'unico club, o forse ce n'è solo un altro, il Bayer Leverkusen, ad avere uno schermo gigante direttamente sul campo d'allenamento. Lui si siede lì con i giocatori e, mentre si allenano, mostra loro in tempo reale i video degli avversari e come giocano. Utilizza un metodo di analisi tattica che non avevo mai visto prima".

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: (Da sinistra a destra) Luis Campos, consulente calcistico del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, e Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, festeggiano dopo la finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskas Arena il 30 maggio 2026 a Budapest, Ungheria. (Foto di David Ramos/Getty Images)

L'energia della terra, la "regola dei 30 minuti" e l'Ironman

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Accanto alla rigidità, non mancano però abitudini molto peculiari che riguardano la profonda connessione tra corpo edell'allenatore., infatti, ogni mattina cammina rigorosamente scalzo suldel centro di allenamento per fare, ovvero per connettersi direttamente condella terra, un rito che talvolta lo porta a svolgere persino le conferenze stampa a piedi nudi.Oltre a ciò, l'allenatore segue una sua personalissima ed inflessibileOgni mezz'ora il tecnico avverte il bisogno di alzarsi per fare una serie ditra flessioni, squat o affondi, ovunque si trovi in quel momento, interrompendo senza farsi problemi persino leufficiali nei propri uffici. Una cura del corpo che rispecchia il suo passato da veroLo spagnolo è infatti und'élite capace di scendere sotto le 3 ore, nonché un uomo d'acciaio in grado di completare ben due, le massacranti prove combinate di nuoto, ciclismo e corsa.

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