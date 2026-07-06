Una trattativa abbastanza complessa che però vede finalmente la luce. In Spagna arriva un calciatore utilissimo al Cholo
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Lee Kang-in è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Atlético Madrid. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrice Hawkins, l’operazione sarebbe ormai definita tra tutte le parti coinvolte, con un’intesa verbale già raggiunta e i passaggi formali che dovranno essere completati nei prossimi giorni.
Lee Kang-in diventa Colchoneros, addio al PSG“Lee Kang-in to Atlético Madrid, here we go! La trattativa è agli sgoccioli e l'accordo tra le parti c'è”, ha scritto Fabrice Hawkins, confermando di fatto la chiusura dell’affare. L’accordo tra l’Atlético Madrid e il Paris Saint-Germain si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro, cifra che rappresenta la base dell’intesa tra i due club. Anche sul fronte personale non ci sarebbero stati ostacoli, con i termini contrattuali che sarebbero stati concordati già da diversi mesi.
Il giocatore sudcoreano avrebbe espresso chiaramente la propria volontà di trasferirsi a Madrid, spingendo per la riuscita dell’operazione e accelerando i tempi della trattativa. Una scelta che ha avuto un ruolo decisivo nell’evoluzione dell’affare, fino alla fumata bianca arrivata nelle ultime ore.
🚨🔴⚪️ Kang-in Lee to Atlético Madrid, here we go! Deal in place between all parties.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026
Deal worth around €40m from PSG as personal terms have been agreed months ago, Kang-in wanted Atlético move. 🇰🇷
Formal steps to follow but verbal agreement done. @FabriceHawkins #atleti pic.twitter.com/hS8RbYTs7f
“L’accordo è fatto tra tutte le parti. Le condizioni personali erano già state accettate mesi fa e Kang-in voleva il trasferimento all’Atlético”, ha aggiunto ancora il giornalista. Sottolineando come la volontà del calciatore sia stata determinante. Resta ora da completare la parte burocratica e formale dell’operazione, ma la sostanza dell’accordo è già stata definita. L’Atlético Madrid si prepara così ad accogliere un nuovo rinforzo offensivo, puntando su un profilo giovane ma già affermato a livello internazionale.
Per il Paris Saint-Germain si tratta invece di una cessione importante nell’ambito della riorganizzazione della rosa, mentre per Lee Kang-in si apre una nuova fase della carriera in Liga. Dove ritroverà un campionato competitivo e un contesto tattico diverso rispetto a quello francese. L’operazione, ormai ai dettagli finali, rappresenta uno dei movimenti più significativi di questa fase di mercato, con l’Atlético Madrid deciso a rinforzarsi in vista della nuova stagione e il giocatore pronto a iniziare una nuova esperienza sotto la guida del club spagnolo.
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