Psg-Atlético Madrid, Corea del Nord oscura il sudcoreano Lee Kang-in

Continuano a far discutere le scelte che vengono prese nella nazione asiatica, che ha trasmesso la partita del Mondiale per Club in ritardo

Psg-Atlético Madrid, ecco cos'ha fatto la Corea del Nord

Il Mondiale per Club ha avuto inizio quasi dieci giorni fa e la fase a gironi sta per terminare. Nel corso della competizione intercontinentale, non sono mancati episodi particolari come l'interruzione di partite per diverso tempo, panchinari che seguono la partita dagli spogliatoi per l'eccessivo caldo e gli stadi che, spesso, non hanno raggiunto la massima capienza. Una delle ultime curiosità sul Mondiale per Club riguarda anche la Corea del Nord, da sempre Paese con molte restrizioni anche quando si tratta di trasmettere le partite di calcio. Come riportato dal sito Korea JoongAng Daily, il Paese asiatico ha trasmesso il match del Mondiale tra Paris Saint-Germain e Colchoneros sull'emittente Korean Central Television (KCTV). Le due squadre si sono affrontate il 15 giugno, ma la Corea del Nord l'ha trasmessa "soltanto" con cinque giorni di ritardo.