Seattle Sounders-Psg, dove vedere il match in diretta tv e streaming live

La squadra statunitense vuole chiudere il girone evitando la terza sconfitta. Il club parigino, invece, punta al passaggio del turno tenendo d'occhio la partita dell'Atlético

Jacopo del Monaco 23 giugno 2025 (modifica il 23 giugno 2025 | 10:02)

Ecco dove si potrà vedere il match di tra i Seattle Sounders ed il Psg, valevole per la terza ed ultima giornata del Girone B del Mondiale per Club. La partita, che si giocherà questa sera presso il Lumen Field di Seattle, inizierà alle ore 21:00. In contemporanea, si giocherà l'altra partita del girone, che metterà di fronte l'Atlético Madrid del CholoSimeone ed il Botafogo, detentore della Copa Libertadores.

La situazione delle due squadre prima dell'ultima giornata I Seattle Sounders, una delle tre squadre statunitensi al Mondiale per Club, occupa l'ultima posizione del Girone B con due sconfitte in altrettante partita. I verdeblù, quindi, sono già fuori dalla competizione intercontinentale. All'esordio, la squadra allenata da Brian Schmetzer ha perso 2-1 contro il Botafogo e, nella partita seguente, ha subito la seconda sconfitta contro l'Atlético Madrid per 3-1.

Il Paris Saint-Germain, che in questa stagione ha dominato sia in patria che in Europa, non ha ancora la sicurezza del passaggio del turno. Nella prima giornata del Mondiale, il Psg ha vinto 4-0 contro i Colchoneros grazie ai gol di Fabian Ruiz, Vitinha, Mayulu e Lee Kang-in. Nel match successivo, però, il club di Luis Enrique ha perso 1-0 contro il Botafogo: decisiva la rete di Igor Jesus.

Probabili formazioni — Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, i tecnici delle due squadre dovrebbero schierare i rispettivi titolari.

SEATTLE SOUNDERS (4-5-1): Frei; A. Roldan, Ragen, Kim, Tolo; Ferreira, C. Roldan, Vargas, Kent, Rusnak; Musovski. All. Schmetzer

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3):Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Doué, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Seattle Sounders-Psg, dove vedere la partita — La sfida tra Seattle ed i vincitori dell'ultima edizione della Champions League si potrà vedere in esclusiva su DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi della competizione intercontinentale.