Sono passati 3 giorni dall'ottavo di finale fra Francia e Paraguay, eppure si continua a parlare di questo match. La sfida fra euorpei e sudamericani è andata in onda il 4 luglio 2026 in occasione della Coppa del Mondo centro-nord-americana. Un ottavo di finale importante per definire le ambizioni dei francesi e per continuare il sogno lato Paraguay. I transalpini hanno dominato il girone con 9 punti, vincendo contro squadre insidiose come Norvegia e Senegal. Ai sedicesimi Mbappé e co hanno dominato la Svezia di Gyokeres e Isak, trovando trame offensive molto peculiari e fantasiose grazie al lavoro di Dembélé e Olise. Il Paraguay, dopo un girone clamorosamente superato ai danni della Turchia, ai sedicesimi di finale ha sbattuto fuori la Germania, dopo una sorprendente lotteria di rigori. Agli ottavi di finale è andato in onda uno scontro violentissimo, ruvido e duro, risolto solo al 70' da Kylian Mbappé.

Continuano le tensioni fra Amarilla e Mbappé

PARIGI, FRANCIA - 13 NOVEMBRE: Kylian Mbappé (Francia) osserva il gioco durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Francia e Ucraina al Parc des Princes, il 13 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Il top player del Real Madrid sta disputando il "solito" Mondiale da assoluto fuoriclasse. Per ora sono 7 le reti nel torneo intercontinentale, capocannoniere a pari con Leo Messi. Il 10 sta giocando da leader assoluto e con la fascia da capitano sta trascinando tecnicamente ed emotivamente i francesi in fondo al Mondiale 2026. Kylian si è dimostrato mentalmente forte nel momento del confronto diretto contro le continue provocazioni dei paraguaiani, non cadendo mai nella tentazione di rispondere.

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Tuttavia, l'esultanza in faccia al portiere Gill dopo il fischio finale non è stata accolta bene dal Paraguay. In particolare, la reazione della senatriceè stata parecchio infuocata. Prima ha scritto una lettera aperta, dai connotati razzisti, contro il giocatore francese. Oggi, dopo la risposta social di Mbappé, la senatrice ha rincarato la dose in una chiamata telefonica con l'emittente televisiva 1000noticias: "Vorrei che leggesse la mia lettera, se è capace di farlo. Non deve scherzare con noi,. Non ci deve sottovalutare. Inoltre vorrei esplicitare la mia volontà di fargli causa per violenza di genere".