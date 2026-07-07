Il 10 della Francia è continuamente bersagliato dall'opinione pubblica paraguaiana: lui tenta di non farsi distrarre e rimanere concentrato sul Mondiale
Francia, Deschamps si inchina a Mbappé durante la sostituzione
Sono passati 3 giorni dall'ottavo di finale fra Francia e Paraguay, eppure si continua a parlare di questo match. La sfida fra euorpei e sudamericani è andata in onda il 4 luglio 2026 in occasione della Coppa del Mondo centro-nord-americana. Un ottavo di finale importante per definire le ambizioni dei francesi e per continuare il sogno lato Paraguay. I transalpini hanno dominato il girone con 9 punti, vincendo contro squadre insidiose come Norvegia e Senegal. Ai sedicesimi Mbappé e co hanno dominato la Svezia di Gyokeres e Isak, trovando trame offensive molto peculiari e fantasiose grazie al lavoro di Dembélé e Olise. Il Paraguay, dopo un girone clamorosamente superato ai danni della Turchia, ai sedicesimi di finale ha sbattuto fuori la Germania, dopo una sorprendente lotteria di rigori. Agli ottavi di finale è andato in onda uno scontro violentissimo, ruvido e duro, risolto solo al 70' da Kylian Mbappé.
Continuano le tensioni fra Amarilla e Mbappé
Il top player del Real Madrid sta disputando il "solito" Mondiale da assoluto fuoriclasse. Per ora sono 7 le reti nel torneo intercontinentale, capocannoniere a pari con Leo Messi. Il 10 sta giocando da leader assoluto e con la fascia da capitano sta trascinando tecnicamente ed emotivamente i francesi in fondo al Mondiale 2026. Kylian si è dimostrato mentalmente forte nel momento del confronto diretto contro le continue provocazioni dei paraguaiani, non cadendo mai nella tentazione di rispondere.
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