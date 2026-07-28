Il gesto del giocatore brasiliano affetto da polidattilia subito diventato virale
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Arthur Guilherme Campos, noto sui campi di calcio come Tigrao, ha vissuto certamente uno dei momenti più belli della sua carriera. Forse quello che stava aspettando più di tutti. Militante nella squadra brasiliana dell'Ibrachina, il classe 2009 ieri ha festeggiato la vittoria della sua squadra in una maniera semplicemente unica. Essendo la partita finita 6-3, il 17 enne ha deciso di mimare il gesto del 6 ma non con il 5+1: con una sola mano. Questo perché il giocatore è affetto da polidattilia.
Brasile, Tigrao fa il segno del 6 con una sola mano: l'esultanza diventa subito viraleIl mondo del calcio brasiliano da oggi ha imparato a conoscere Arthur Guilherme Campos, meglio noto come Tigrao. Classe 2009, il giocatore milita nell'U17 dell'Ibrachina, squadra brasiliana con sede nel quartiere Mooca di San Paolo, e ieri pomeriggio ha vissuto un momento semplicemente indimenticabile. La sua squadra ha battuto i coetanei del Corinthians con un clamoroso 6-3 ma non è stato il risultato a fare parlare di se, bensì quello che Tigrao ha fatto dopo il fischio finale.
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L'esultanza del giovane attaccante è in poco tempo diventata virale: se i suoi compagni hanno preso il gesto con risate ed ironia, difficilmente gli avversari avranno reagito allo stesso modo. Per Tigrao si tratta del momento migliore della sua carriera, ancora tutta da scrivere, e data la partita giocata ieri contro il Corinthians, uno dei club più blasonati del calcio carioca, non stupirebbe se qualche addetto della squadra avversaria si sia accorto delle sue grandi qualità.
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