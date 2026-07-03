Questo Mondiale 2026 sta facendo parlare di se giorno dopo giorno, sia per i risultati in campo che per le numerose polemiche riguardo alle novità portate. Ma questa volta andiamo a vedere una vicenda relativa all'omonimo torneo che rischiava di finire nel peggiore dei modi e che invece ha avuto un finale a dire poco clamoroso. Protagonista è stato un tifoso inglese durante il suo viaggio per seguire la squadra di Tuchel negli Stati Uniti.

Smarrisce biglietto e telefono: tifoso inglese ritrovato in Spagna dopo 10 giorni

Well done Col .

Got him .Barcelona pic.twitter.com/20zL2Girhm — Michael Hewitt (@lufcprog) July 1, 2026

Quello che doveva essere il viaggio della sua vita ha rischiato di trasformarsi in un incubo. O quantomeno per la sua famiglia. Michael, 65 anni, stava partendo per gli Stati Uniti per seguire la suaal Mondiale ma il suo viaggio ha avuto un imprevisto che ha suscitato grande preoccupazione tra i suoi parenti. Una volta scalato in, il tifoso inglese ha scoperto di essere senza biglietto e cellulare. Non potendo proseguire il viaggio, e non ricordando il numero della sua famiglia, il 65 enne non si è demoralizzato e ha deciso comunque di godersi la meta non programmata.

Convinto di non avere alcun problema, dato che conservava ancora passaporto, denaro e carte di credito, il tifoso inglese ha scelto alla fine di fermarsi a Barcellona, dove ha trascorso le giornate seguendo il cammino dell'Inghilterra ai Mondiali nei locali della città. Tutto questo senza sapere completamente del fatto che nel frattempo parenti e amici avevano denunciato la sua scomparsa e che era stata anche avviata una ricerca.

LONDRA, INGHILTERRA - 13 NOVEMBRE: Harry Kane (Inghilterra) durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Inghilterra e Serbia allo stadio di Wembley, il 13 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

La svolta è arrivata grazie ai pagamenti effettuati con la carta di credito. L'ambasciata britannica è riuscita a risalire all'hotel in cui alloggiava, permettendo così di rintracciarlo e metterlo finalmente in contatto con la famiglia. Dopo giorni di angoscia, la vicenda si è dunque conclusa con un sorriso. I familiari hanno ammesso di aver sperato fino all'ultimo in un epilogo semplice, seppur un po' imbarazzante. L'annuncio del lieto fine è arrivato direttamente dai parenti attraverso i social: "Notizia fantastica! Il piccolo Mick sta bene ed è al sicuro a Barcellona, e non sapeva che il mondo intero lo stava cercando!".