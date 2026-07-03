Il sostenitore dei Tre Leoni aveva smarrito biglietto e telefono durante lo scalo in Spagna. La famiglia lo ha cercato fino alla clamorosa notizia
L'Inghilterra vince contro la Croazia e i tifosi cantano Wonderwall allo stadio
Questo Mondiale 2026 sta facendo parlare di se giorno dopo giorno, sia per i risultati in campo che per le numerose polemiche riguardo alle novità portate. Ma questa volta andiamo a vedere una vicenda relativa all'omonimo torneo che rischiava di finire nel peggiore dei modi e che invece ha avuto un finale a dire poco clamoroso. Protagonista è stato un tifoso inglese durante il suo viaggio per seguire la squadra di Tuchel negli Stati Uniti.
Smarrisce biglietto e telefono: tifoso inglese ritrovato in Spagna dopo 10 giorniQuello che doveva essere il viaggio della sua vita ha rischiato di trasformarsi in un incubo. O quantomeno per la sua famiglia. Michael Hewitt, 65 anni, stava partendo per gli Stati Uniti per seguire la sua Inghilterra al Mondiale ma il suo viaggio ha avuto un imprevisto che ha suscitato grande preoccupazione tra i suoi parenti. Una volta scalato in Spagna, il tifoso inglese ha scoperto di essere senza biglietto e cellulare. Non potendo proseguire il viaggio, e non ricordando il numero della sua famiglia, il 65 enne non si è demoralizzato e ha deciso comunque di godersi la meta non programmata.
Well done Col .— Michael Hewitt (@lufcprog) July 1, 2026
Got him .Barcelona pic.twitter.com/20zL2Girhm
Convinto di non avere alcun problema, dato che conservava ancora passaporto, denaro e carte di credito, il tifoso inglese ha scelto alla fine di fermarsi a Barcellona, dove ha trascorso le giornate seguendo il cammino dell'Inghilterra ai Mondiali nei locali della città. Tutto questo senza sapere completamente del fatto che nel frattempo parenti e amici avevano denunciato la sua scomparsa e che era stata anche avviata una ricerca.
La svolta è arrivata grazie ai pagamenti effettuati con la carta di credito. L'ambasciata britannica è riuscita a risalire all'hotel in cui alloggiava, permettendo così di rintracciarlo e metterlo finalmente in contatto con la famiglia. Dopo giorni di angoscia, la vicenda si è dunque conclusa con un sorriso. I familiari hanno ammesso di aver sperato fino all'ultimo in un epilogo semplice, seppur un po' imbarazzante. L'annuncio del lieto fine è arrivato direttamente dai parenti attraverso i social: "Notizia fantastica! Il piccolo Mick sta bene ed è al sicuro a Barcellona, e non sapeva che il mondo intero lo stava cercando!".
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