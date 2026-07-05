Il Messico continua a fare sognare i propri tifosi. La squadra di Javier Aguirre, come ricordiamo, ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale grazie alla vittoria sull'Ecuador per 2-0 e adesso sulla strada per i quarti troverà l'Inghilterra di Tuchel e Harry Kane. Partita in programma questa notte alle 2 ora italiana. Nel frattempo il Tricolor è stato coinvolto in una curiosa vicenda verificatasi poche ore dopo il successo su La Banana Mecánica.

Messico, noto youtuber regala Rolex ai giocatori del Tricolor: restituiti per violazione delle regole

MÉXICO LE HIZO GANAR MILLONES



El influencer SteveWillDoIt apostó 2 millones de dólares por la clasificación de México. Acertó y obsequió un Rolex a cada futbolista de la selección. pic.twitter.com/gg4CO9fxvX — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 3, 2026

Tutto il Messico si prepara per il big match contro l', valevole per la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale 2026. La squadra di Javier, come accennato, arriva alla partita dopo la vittoria per 2-0 sull'. Un successo che ha regalato al Tricolor non solo la qualificazione agli ottavi ma anche.... Subito dopo la vittoria contro gli ecuadoriani, infatti, i giocatori del Messico sono stati sorpresi con un regalo prezioso, ovvero. Un gentile omaggio dello Youtuber e influencer Stephen, meglio conosciuto come

La star del web aveva scommesso circa 2 milioni di dollari sulla vittoria degli Aztecas vincendo una somma ingente e per ringraziarli ha deciso di regalare degli orologi di grande valore. Un regalo, però, che i giocatori messicani non sono riusciti a goderselo. La Federazione messicana, infatti, ha annunciato sui propri canali social che l'intera squadra ha restituito il regalo consegnato dal noto youtuber perché "quel Rolex violava il Codice Etico della FIFA che proibisce la consegna di doni al di fuori dei canali autorizzati".

LUSAIL CITY, QATAR - 30 NOVEMBRE: Luis Chavez (Messico) festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il secondo gol della sua nazionale durante la partita del Gruppo C della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Arabia Saudita e Messico, disputata al Lusail Stadium il 30 novembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

La notizia del regalo era diventata di dominio pubblico dopo che la squadra di Aguirre si era fatta la foto con indosso i Rolex regalati da Stevewilldoit. Una volta venuta a conoscenza della situazione, appunto, la federazione è subito intervenuta, con grande dispiacere dei giocatori messicani.