L'Ecuador sta affrontando una fase storica molto intensa caratterizzata da violenza e tensione, visibili sia nelle imprese sportive internazionali sia nella profonda crisi sociale interna. La nazionale sudamericana ha debuttato nella fase a gironi dei Mondiali subendo una sfortunata sconfitta per 1-0 contro la Costa d'Avorio e pareggiando clamorosamente 0-0 contro Curaçao regalando un sogno alla Nazionale caraibica che ha conquistato il primo storico punto alla fase finale della Coppa del Mondo.

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Attacco in Ecuador: morta una ragazza di 16 anni

Fuori dai campi da calcio l'Ecuador sta vivendo una, al narcotraffico e alla criminalità organizzata. La drammatica realtà del reclutamento forzato di minori da parte delle gang ha raggiunto livelli mai visti prima, portando alla luce il fenomeno dei sicari adolescenti e in alcuni casi anche bambini.

Questa dinamica è alimentata da contesti di profonda miseria in cui le organizzazioni criminali arruolano adolescenti per compiere omicidi su commissione in cambio di poche centinaia di dollari o di semplici pasti.

GUAYAQUIL, ECUADOR - 05 FEBBRAIO: Soldati ecuadoriani perquisiscono un quartiere alla ricerca di armi illegali durante un'operazione anti-gang il 05 febbraio 2024 a Guayaquil, Ecuador. Sono stati effettuati migliaia di arresti in quasi un mese da quando il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha dichiarato lo stato di emergenza per combattere l'ondata di violenza delle bande. Il 9 gennaio 2024, i membri di una gang hanno fatto irruzione e occupato una stazione televisiva a Guayaquil durante una diretta, dopo che il loro leader, il famigerato capo della gang "Fito", era evaso di prigione. La violenza diffusa nel Paese è diventata uno dei fattori principali che spingono l'immigrazione verso gli Stati Uniti. (Foto di John Moore/Getty Images)

Secondo le autorità locali, l'attacco di questa notte si è verificato nel centro di Ibarra, capoluogo della provincia di Imbabura, nel nord del Paese. Durante la proiezione della partita tra Ecuador e Curaçao maxischermo allestito in un'area pubblica, due ragazzini armati hanno fatto irruzione tra la folla e hanno aperto il fuoco, seminando il panico tra i presenti.

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Una ragazza di 16 anni ha perso la vita durante l'attacco e tra i feriti ci sono un uomo ricoverato in gravi condizioni a causa di una ferita all'addome e la consigliera Mery Congo, che versa in condizioni critiche dopo aver riportato un grave trauma cranico. Ferito anche un cittadino colombiano di 47 anni, colpito al volto e al torace, le cui condizioni sono tuttavia considerate stabili.

Nel corso di una conferenza stampa, il tenente colonnello Ismael Varas ha spiegato che, secondo le prime ricostruzioni investigative, l'obiettivo dei sicari sarebbe stato uno specifico partecipante all'evento.

Dopo aver aperto il fuoco, i due aggressori si sono dati alla fuga. Uno di loro è stato arrestato dalla polizia a poche centinaia di metri dal luogo della sparatoria, mentre il complice è riuscito a far perdere temporaneamente le proprie tracce, ma è stato subito identificato dalle forze dell'ordine locali.

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