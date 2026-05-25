Il mancato raggiungimento della qualificazione alla Champions League rappresenta un verdetto durissimo per il Milan, che si trova ora a fare i conti con un impatto economico e sportivo pesantissimo. L'analisi dettagliata delle cifre evidenzia quanto questa mancata partecipazione sia costata alle casse del club: tra mancati premi UEFA, diritti televisivi non incassati, botteghino azzerato per i match europei di cartello e svalutazione del brand, il danno finanziario complessivo è quantificabile in decine di milioni di euro.

Questa pesante contrazione dei ricavi ha un effetto domino immediato sulle strategie future della società, costretta a ridimensionare drasticamente il budget per la prossima sessione di calciomercato. Senza il tesoretto garantito dall'Europa che conta, il Milan non solo dovrà rinunciare agli obiettivi di spessore internazionale necessari per rinforzare la rosa, ma potrebbe anche essere obbligato a valutare il sacrificio di qualche pezzo pregiato per far quadrare i bilanci.

MILANO, ITALIA - 24 MAGGIO: L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, reagisce durante la partita di Serie A tra Milan e Cagliari Calcio allo stadio Giuseppe Meazza il 24 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Il fallimento dell'obiettivo stagionale si trasforma così in una brusca frenata per il progetto di crescita del club, costretto a una stagione di transizione e di doloroso ridimensionamento economico. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>