Tra le fila rossonere ci saranno diversi componenti che andranno via e si partirà da alcuni membri della dirigenza e l'allenatore
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Nella giornata di ieri la Serie A 2025/2026 ha trovato la sua conclusione ed è stata molto amara per il Milan. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, infatti, era in corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League. Tuttavia, la sconfitta per 1-2 allo Stadio Giuseppe Meazza contro il Cagliari è risultata fatale. Alla fine, il Diavolo ha chiuso il campionato al quinto posto andando, così, in Europa League. A causa di questo finale e di come siano andati gli ultimi mesi, tra le fila dei rossoneri avrà luogo una rivoluzione e ben quattro figure stanno per dire addio.
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Rivoluzione Milan: in quattro sono molto vicin all'addioNegli ultimi minuti, Sky Sport ha riportato che le figure che vanno verso l'addio ai colori rossoneri sono ben quattro. Stiamo parlando di Giorgio Furlani, amministratore delegato molto criticato dai tifosi del Diavolo per una serie di motivi, Geoffrey Moncada, responsabile dell'area scouting che secondo altre fonti giornalistiche dovrebbe firmare per il Nizza, Massimiliano Allegri ed infine il direttore sportivo Igli Tare. Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Cagliari e la mancata qualificazione in Champions, tutti loro stanno per salutare il Milan.
Per le prossime scelte dirigenziali e dell'allenatore, il proprietario del club Gerry Cardinale, molto criticato dalla tifoseria rossonera che chiede a gran voce un suo addio, si affiderà al consigliere di amministrazione Massimo Calvelli, che si occuperà di nominare il nuovo ad, e al Senior Advisor Zlatan Ibrahimović, che dovrebbe scegliere il direttore sportivo che prenderà il posto di Tare.
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