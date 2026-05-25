Nella giornata di ieri la Serie A 2025/2026 ha trovato la sua conclusione ed è stata molto amara per il Milan. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, infatti, era in corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League. Tuttavia, la sconfitta per 1-2 allo Stadio Giuseppe Meazza contro il Cagliari è risultata fatale. Alla fine, il Diavolo ha chiuso il campionato al quinto posto andando, così, in Europa League. A causa di questo finale e di come siano andati gli ultimi mesi, tra le fila dei rossoneri avrà luogo una rivoluzione e ben quattro figure stanno per dire addio.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365

Rivoluzione Milan: in quattro sono molto vicin all'addio

Negli ultimi minuti, Sky Sport ha riportato che le figure che vanno verso l'addio ai colori rossoneri sono ben quattro. Stiamo parlando di, amministratore delegato molto criticato dai tifosi del Diavolo per una serie di motivi,, responsabile dell'area scouting che secondo altre fonti giornalistiche dovrebbe firmare per iled infine il direttore sportivo. Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Cagliari e la mancata qualificazione in Champions, tutti loro stanno per salutare il Milan.

Milano, Italia - 24 maggio 2025: L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri reagisce durante la partita di Serie A tra Milan e Cagliari allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Per le prossime scelte dirigenziali e dell'allenatore, il proprietario del club Gerry Cardinale, molto criticato dalla tifoseria rossonera che chiede a gran voce un suo addio, si affiderà al consigliere di amministrazione Massimo Calvelli, che si occuperà di nominare il nuovo ad, e al Senior Advisor Zlatan Ibrahimović, che dovrebbe scegliere il direttore sportivo che prenderà il posto di Tare.

Caricamento post Instagram...

Anche Ibra, da quando ha iniziato quest'incarico, è stato spesso preso di mira dai tifosi. I prossimi giorni e le prossime settimane, quindi, saranno fondamentali per capire quale sarà il futuro del Milan.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui