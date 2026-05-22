La stagione sta per terminare e, tra tante squadre, anche il Milan sta già pensando alla prossima. Oltre alle possibili mosse di calciomercato ed al futuro della dirigenza, infatti, i rossoneri hanno presentato la prima maglia per l'annata 2026/2027. Con il nuovo stile, la squadra meneghina torna alla tradizione ed indosserà la nuova divisa già domenica sera, in occasione della trentottesima nonché ultima giornata della Serie A contro il Cagliari. Per i rossoneri di Massimiliano Allegri si tratta di una sfida importante dato che, in ballo, c'è la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui

Il Milan presenta la prima maglia per la stagione 2026/2027

Con la nuova maglia per la prossima stagione, il club di Milano torna alla tradizione. Dopo ilpresente sulla divisa di quest'annata, fa il suo ritorno lo stemma che tutti conosciamo. Le strisce presenti sulla maglia sono cinque e, per la precisione tre rosse e due nere. Sulla lunetta, ovvero la parte interna della maglia che si trova sotto il colletto, è presente la scritta "From Milan to the world" che simboleggia idirossoneri presenti nel mondo. Completano la prima divisa della prossima stagione i pantaloncini di color bianco ed i calzettoni neri.

Luka Modrić con la prima maglia del Milan 2026/2027. (Foto presa dal sito ufficiale della squadra acmilan.com)

Sul sito ufficiale del club lombardo sono presenti anche le parole di Maikel Oettle, Chief Revenue Officer dei rossoneri: "Questo Kit rimanda al cuore di ciò che siamo. È un design in cui subito ti riconosci e di cui ti senti immediatamente parte: essenziale, iconico e inequivocabilmente AC Milan. Queste strisce non raccontano una storia. Sono la storia. E appartengono a ogni rossonero, ovunque si trovi".

Caricamento post Instagram...

Neldella presentazione della prima maglia per la prossima stagione, ci sono anche le parole di. Ladel Teamsport Apparel diha dichiarato: "Le strisce larghe sono l'anima di questa maglia: un design che porta con sé decenni di storia e che ancora oggi colpisce con la stessa forza. Quando qualcosa è così profondamente radicato nella cultura calcistica, non ha bisogno di essere reinventato. Deve essere celebrato e riportato in vita con tutto ciò che il gioco richiede".

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365