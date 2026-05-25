La stagione di Serie A 2025/26 vede i verdetti ufficiali al termine dell'ultima giornata: oltre all'Inter campione, in Champions ci vanno Napoli, Roma e, per la prima volta nella sua storia, anche il Como. Juventus e Milan sono stati invece esclusi dalla massima competizione europea e saranno perciò impegnati in Europa League: da quando la denominazione fu cambiata nel 1992, non era mai accaduto che venissero tagliate fuori contemporaneamente dalla Champions League.

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La stagione della Juve: due allenatori, stesso destino

La Juventus di Igor Tudor prima e dipoi, non è riuscita a fornire un concreto cambio di mentalità, sciogliendosi contro formazioni abbordabili o crollando direttamente quando la posta in gioco si alzava. Negli ultimi mesi, la Juventus era stata protagonista di un filone di risultati utili consecutivi che l'avevano portata al terzo posto, ad un passo dal secondo e con una qualificazione in Champions che sembrava davvero vicina, salvo poi crollare nel momento decisivo.

Il pareggio interno con il Verona e poi la sconfitta, sempre in casa, contro la Fiorentina hanno messo un punto alla stagione dei bianconeri e alla speranza di una qualificazione risicata, che si è poi definitivamente spenta nell'ultima giornata arrendendosi alla matematica, con i successi di Como e Roma. Negli ultimi 15 anni, la Juve è sempre riuscita a centrare la qualificazione in Champions.

TORINO, ITALIA - 17 MAGGIO 2026: Luciano Spalletti durante la gara di Serie A tra Juventus e Fiorentina all'Allianz Stadium. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Milan beffato dopo una stagione ai vertici

Al contrario del percorso della Juve, che è andato in crescendo negli ultimi mesi, quello delè stato invece l'esatto opposto: un'intera stagione ai vertici, per poi crollare e subire la beffa all'ultima curva. Tra agosto e dicembre, i rossoneri dihanno costruito una striscia di risultati utili che la portano a perdere una sola partita in oltre tre mesi. Il successo nel Derby contro l'Inter aveva inoltre rappresentato uno dei momenti più alti della stagione, prima di crollare vertiginosamente verso gennaio.

Il rendimento del Milan è precipitato con problemi tattici, difensivi e offensivi, raccogliendo appena 25 punti nel girone di ritorno e registrando il peggior dato degli ultimi otto anni. Il 3-0 subito a San Siro contro l'Udinese è stato il punto più basso della stagione dei rossoneri mentre pochi mesi dopo, nell'ultima giornata in casa contro il Cagliari, è arrivato il colpo definitivo: 2-1 dei sardi e Milan ufficialmente escluso dalla Champions League, chiudendo al quinto posto.

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Un verdetto che cambia il calcio italiano

L'assenza contemporanea didallarappresenta un segnale forte per tutto il movimento calcistico italiano, mentre ora per entrambe sarà fondamentale ricostruire identità, ambizioni e competitività. I tifosi si aspettano risposte chiare e nette, perché vedere due grandi club lontane dalla Champions resta qualcosa di difficile da immaginare.

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