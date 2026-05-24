Ad oggi, il difensore Enrico Delprato e l'attaccante Domenico Berardi hanno l'onore di essere, rispettivamente, i capitani di Parma e Sassuolo. I due club menzionati, nel corso della giornata odierna, si affronteranno in occasione del trentottesimo nonché ultimo turno della Serie A 2025/2026. Questo derby tra due squadre dell'Emilia Romagna comincerà alle ore 15:00 e si disputerà presso lo Stadio Ennio Tardini. Aspettando l'inizio dell'incontro, vediamo insieme i nomi dei giocatori più importanti ad aver indossato la fascia da capitano delle due squadre.

Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365

I capitani più importanti di Parma e Sassuolo: cominciamo dai gialloblù

Il primo nome da menzionare quando si parla di grandi capitani della storia del Parma è quello di. Durante la sua carriera agonistica ha ricoperto sia il ruolo di terzino che quello di difensore e ha vestito i colori gialloblù dalal, diventandone capitano nell'89. Coi Crociati ha vinto. Con l'addio di Minotti, la fascia da capitano è passata a, gialloblù per dodici anni. Anch'egli ex difensore, oltre ai titoli già menzionati nel '99 ha vinto nuovamente Coppa Italia e Coppa UEFA alle quali si aggiunge anche la

Budrio, Italia - 27 settembre 2015: Luigi Apolloni, allenatore del Parma, osserva durante la partita di Serie D tra Mezzolara e Parma. (Foto di Roberto Serra/Iguana Press/Getty Images)

Chiudiamo questa triade di capitani gialloblù con un altro difensore, ma questa volta ci avviciniamo di più ai giorni nostri. Stiamo parlando di Alessandro Lucarelli, ex difensore che ha iniziato la sua esperienza con la squadra dell'Emilia Romagna nel 2008. Cinque anni dopo il suo arrivo e con l'addio di Stefano Morrone, il livornese diventa capitano dei gialloblù e decide di continuare a vestire quei colori nonostante la rifondazione del club con la conseguente ripartenza dalla Serie D nel 2015. Dopo le tre promozioni di fila che hanno riportato il Parma in A, nel 2018 Lucarelli decide di ritirarsi.

Caricamento post Instagram...

Passiamo ai neroverdi

Anche se non ha la stessa storia o lo stesso palmarès dei suoi avversari di oggi, anche il Sassuolo ha avuto i suoi capitani più importanti. Il primo tra questi è, che durante la sua carriera da calciatore giocava come difensore. Ha vestito la maglia del Sassuolo dalaldiventandone capitano già dalla sua seconda stagione e, nel, ha vinto lae ladella terza divisione. Con la partenza di Piccioni, la fascia da capitano passa ad un simbolo neroverde come, che ha giocato per ben diciassette anni con la squadra dell'Emilia Romagna.

Torino, Italia - 8 maggio 2026: Domenico Berardi del Sassuolo gesticola durante la partita di Serie A tra Torino e Sassuolo allo Stadio Olimpico di Torino. (Foto di Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Ex centrocampista nonché primo nella classifica dei calciatori con più presenze nella storia del club, Manganelli ha giocato per il Sassuolo dal 2005 al 2022 passando dalla Serie C all'Europa League. Attualmente, fa parte dello staff tecnico del Milan allenato da Massimiliano Allegri. Concludiamo con l'attuale capitano della squadra neroverde, quindi Domenico Berardi. Il vincitore dell'Europeo di cinque anni fa con la Nazionale Italiana gioca dal 2012 nel Sassuolo diventandone, con il passare degli anni, miglior marcatore in assoluto e secondo nella classifica delle presenze.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui