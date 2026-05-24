Tra calciatori del passato e quelli recenti, vediamo insieme chi sono i capitani più importanti nella storia dei due club che oggi scenderanno in campo
Il Parma festeggia la salvezza al Tardini: parte la super festa con i tifosi
Ad oggi, il difensore Enrico Delprato e l'attaccante Domenico Berardi hanno l'onore di essere, rispettivamente, i capitani di Parma e Sassuolo. I due club menzionati, nel corso della giornata odierna, si affronteranno in occasione del trentottesimo nonché ultimo turno della Serie A 2025/2026. Questo derby tra due squadre dell'Emilia Romagna comincerà alle ore 15:00 e si disputerà presso lo Stadio Ennio Tardini. Aspettando l'inizio dell'incontro, vediamo insieme i nomi dei giocatori più importanti ad aver indossato la fascia da capitano delle due squadre.
Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365
I capitani più importanti di Parma e Sassuolo: cominciamo dai gialloblùIl primo nome da menzionare quando si parla di grandi capitani della storia del Parma è quello di Lorenzo Minotti. Durante la sua carriera agonistica ha ricoperto sia il ruolo di terzino che quello di difensore e ha vestito i colori gialloblù dal 1987 al 1996, diventandone capitano nell'89. Coi Crociati ha vinto Coppa Italia, Coppa delle Coppe, Supercoppa UEFA e Coppa UEFA. Con l'addio di Minotti, la fascia da capitano è passata a Luigi Apolloni, gialloblù per dodici anni. Anch'egli ex difensore, oltre ai titoli già menzionati nel '99 ha vinto nuovamente Coppa Italia e Coppa UEFA alle quali si aggiunge anche la Supercoppa Italiana.
Chiudiamo questa triade di capitani gialloblù con un altro difensore, ma questa volta ci avviciniamo di più ai giorni nostri. Stiamo parlando di Alessandro Lucarelli, ex difensore che ha iniziato la sua esperienza con la squadra dell'Emilia Romagna nel 2008. Cinque anni dopo il suo arrivo e con l'addio di Stefano Morrone, il livornese diventa capitano dei gialloblù e decide di continuare a vestire quei colori nonostante la rifondazione del club con la conseguente ripartenza dalla Serie D nel 2015. Dopo le tre promozioni di fila che hanno riportato il Parma in A, nel 2018 Lucarelli decide di ritirarsi.
Caricamento post Instagram...
Passiamo ai neroverdiAnche se non ha la stessa storia o lo stesso palmarès dei suoi avversari di oggi, anche il Sassuolo ha avuto i suoi capitani più importanti. Il primo tra questi è Marco Piccioni, che durante la sua carriera da calciatore giocava come difensore. Ha vestito la maglia del Sassuolo dal 2004 al 2012 diventandone capitano già dalla sua seconda stagione e, nel 2008, ha vinto la Serie C e la Supercoppa della terza divisione. Con la partenza di Piccioni, la fascia da capitano passa ad un simbolo neroverde come Francesco Manganelli, che ha giocato per ben diciassette anni con la squadra dell'Emilia Romagna.
Ex centrocampista nonché primo nella classifica dei calciatori con più presenze nella storia del club, Manganelli ha giocato per il Sassuolo dal 2005 al 2022 passando dalla Serie C all'Europa League. Attualmente, fa parte dello staff tecnico del Milan allenato da Massimiliano Allegri. Concludiamo con l'attuale capitano della squadra neroverde, quindi Domenico Berardi. Il vincitore dell'Europeo di cinque anni fa con la Nazionale Italiana gioca dal 2012 nel Sassuolo diventandone, con il passare degli anni, miglior marcatore in assoluto e secondo nella classifica delle presenze.
Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA