Il Sassuolo chiuderà la sua stagione in una partita tutta da vivere. Allo Stadio Tardini, i neroverdi saranno impegnati nel derby emiliano contro il Parma, un'ottima occasione per concludere la stagione nel migliore dei modi, soprattutto dopo le due ultime sconfitte di fila contro Torino e Lecce. Pochi minuti fa è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore Fabio Grosso.

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Sassuolo, piena emergenza per Fabio Grosso: "Domani spazio anche ai giovani"

Un Fabio Grosso alle prese con molti infortunati in vista del derby di domani contro il. Intervenuto in conferenza stampa questa mattina, l'allenatore del Sassuolo ha dichiarato che molti giocatori non potranno essere a disposizione per la sfida contro i Crociati: "Molti ragazzi non stanno bene, quindi non saranno a disposizione - inizia il tecnico neroverde - Boloca, Vranckx, Pieragnolo, Candé, Romagna, Walukiewicz e si aggiunge Bakola, anche Muric non è stato benissimo nelle ultime settimane. Idzes e Muharemovic lo sapremo tra oggi e domani".

Il Sassuolo ha l'occasione di chiudere la stagione con una vittoria in una partita molto sentita tra le città di Parma e Reggio Emilia. Inoltre, vincere vorrebbe dire avere l'occasione di chiudere nella parte sinistra della classifica. Un traguardo certamente impronosticabile fino alla scorsa estate: "Mi è piaciuto tanto il modo con cui abbiamo attraversato le difficoltà di questo campionato. Nei momenti belli si sono viste le qualità e soprattutto nei momenti difficili. Già da un po' ci siamo tirati fuori, cosa inaspettata all'inizio, e ringrazio i ragazzi per quello fatto insieme e ora mi focalizzo su quello che andremo a fare".

Fabio Grosso e Carlos Cuesta nella sfida di andata al Mapei Stadio (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Quando gli è stato chiesto chi sia stato il giocatore che gli dato più soddisfazione nei suoi anni sulla panchina emiliana, Grosso ha risposto: "Ce ne sarebbero tanti, con alcuni i risultati li vedi subito, con altri magari dopo diverso tempo. Io provo a cercare di migliorarmi in primis provando a migliorare le risorse che ho a disposizione. Lipani? Un ragazzo di talento con tantissime qualità. In questa annata è stato bravo a ritagliarsi lo spazio dimostrando sempre voglia di migliorare".

Come accennato, in caso di vittoria il Sassuolo avrebbe possibilità di chiudere la stagione tra le prime 10, ma per questo serviranno anche i passi falsi di Lazio e Udinese. Ciò però non toglie che i neroverdi siano stati protagonisti di una stagione semplicemente oltre le aspettative: "Proveremo a lasciare altre squadre alle nostre spalle, ne abbiamo dietro 9 aritmeticamente e proveremo a fare un ultimo guizzo. Sappiamo che la partita sarà difficile e ci proveremo fino in fondo".

Quale futuro per il tecnico neroverde?

Una delle questione che tiene caldo l'ambiente Sassuolo è il futuro di Fabio Grosso. Le sue annate sulla panchina neroverde hanno fatto finire il Campione del Mondo 2026 nel mirino di più di qualche club (Lazio uno di questi). Ci si domanda dove lo si vedrà nella prossima stagione: "Vivo la situazione con grande serenità. Come sempre - continua Grosso - Faccio parte di una società seria e ci sono cose oggettive, poi ci sono cose soggettive e proveremo a parlarne per decidere quello che succederà. Non siamo ai saluti. Adesso ci concentriamo solo su domani".

Se Grosso dovrebbe decidere di cambiare squadra: "Dovremo parlare ma il nostro parlare sarà a prescindere di quello che succederà dopo, parleremo delle cose belle fatte e di quelle che dovremo fare, ma non è legata a quello che arriva da fuori ma sarà fatto per quello che vogliamo creare insieme".

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Domani il Sassuolo incontrerà un Parma reduce da tre sconfitte consecutive ma che rimane sempre un avversario ostico e imprevedibile, grazie al lavoro del giovane Carlos: "Gli ho fatto i complimenti all'andata e glieli faccio al ritorno, lui è stato in grado di saper affrontare tante difficoltà e di fare un campionato di tutto rispetto con una squadra che esprime delle caratteristiche importanti". Che tipo di partita sarà: "Ho diversi dubbi, ci sarà l'opportunità per diversi ragazzi perché è giusto così e proveremo a cavalcare la linea di questo campionato. Non è stato semplice presentarsi ogni volta nel migliore dei modi ma l'abbiamo fatto".

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