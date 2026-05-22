La stagione volge al termine ed è ormai tempo di verdetti. Mentre si attende di conoscere il nome dell'ultima qualificata alla prossima Champions League, la Lega Serie A ha assegnato i premi di MVP del campionato. I premi sono: Rising Star, cioè il migliore Under-23, il miglior difensore, il miglior portiere, il miglior centrocampista e il miglior attaccante. Poi ci sono l'MVP in assoluto e l'MVP degli allenatori.

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La Serie A assegna i premi individuali ai migliori del campionato

⭐️🇮🇹 Serie A Awards of the Season.



⚽️ Best striker: Lautaro Martínez

⚡️ Best midfielder: Nico Páz

🛡️ Best defender: Marco Palestra

🧤 Best goalkeeper: Mile Svilar pic.twitter.com/Hb8iuaE4u7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026

DiMarco e Chivu: l'Inter domina i premi

Ci si avvicina ormai alla fine del campionato e la Lega Serie A ha svelato i vincitori dei premi individuali come migliori giocatori. Partiamo dalla Rising Star: trattasi di, della Juventus . Il giovane turco, infatti, pur nelle difficoltà stagionali della sua squadra ha fatto un campionato da dieci reti e sei assist. Vince il premio di miglior portiere, invece,che ha subito appena 31 gol. Il miglior difensore è il giovane talento italiano del, Marco: da tenere d'occhio per il futuro della Nazionale. Vince il premio nella categoria dei centrocampisti: letteralmente esploso in questa stagione e desiderato da mezza Europa. Nella categoria degli attaccanti l'uomo da scegliere non poteva che essere, in una annata sottotono per le punte,. Ha vinto il campionato e ne è il capocannoniere.L'MVP assoluto è un giocatore dell' Inter . Stiamo parlando diche ha fatto una stagione da sei gol e ben 17 assist imponendosi come uno degli uomini chiave della rosa di. E parlando di Chivu: gli è spettato il premio didella Serie A. Il tecnico rumeno, ex calciatore, dopo la sua unica esperienza sulla panchina del Parma è riuscito a portare i nerazzurri alla vittoria del loro ventunesimo

ROMA, ITALIA - 13 MAGGIO: Cristian Chivu, allenatore dell'FC Internazionale Milano, festeggia con il trofeo di Coppa Italia dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia tra SS Lazio e FC Internazionale allo Stadio Olimpico il 13 maggio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

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