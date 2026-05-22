Palestra e Dimarco i due italiani premiati.

Federico Iezzi
Inter Scudetto

Marea nerazzurra in Duomo! Tifosi cantano per lo Scudetto dell'Inter

La stagione volge al termine ed è ormai tempo di verdetti. Mentre si attende di conoscere il nome dell'ultima qualificata alla prossima Champions League, la Lega Serie A ha assegnato i premi di MVP del campionato. I premi sono: Rising Star, cioè il migliore Under-23, il miglior difensore, il miglior portiere, il miglior centrocampista e il miglior attaccante. Poi ci sono l'MVP in assoluto e l'MVP degli allenatori.

FC Internazionale v Cagliari Calcio - Serie A

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La Serie A assegna i premi individuali ai migliori del campionato

Ci si avvicina ormai alla fine del campionato e la Lega Serie A ha svelato i vincitori dei premi individuali come migliori giocatori. Partiamo dalla Rising Star: trattasi di Kenan Yildiz, della Juventus. Il giovane turco, infatti, pur nelle difficoltà stagionali della sua squadra ha fatto un campionato da dieci reti e sei assist. Vince il premio di miglior portiere, invece, Svilar della Roma che ha subito appena 31 gol. Il miglior difensore è il giovane talento italiano del Cagliari, Marco Palestra: da tenere d'occhio per il futuro della Nazionale. Vince il premio nella categoria dei centrocampisti Nico Paz del Como: letteralmente esploso in questa stagione e desiderato da mezza Europa. Nella categoria degli attaccanti l'uomo da scegliere non poteva che essere, in una annata sottotono per le punte, Lautaro Martinez. Ha vinto il campionato e ne è il capocannoniere.

DiMarco e Chivu: l'Inter domina i premi

L'MVP assoluto è un giocatore dell'Inter. Stiamo parlando di Dimarco che ha fatto una stagione da sei gol e ben 17 assist imponendosi come uno degli uomini chiave della rosa di Chivu. E parlando di Chivu: gli è spettato il premio di miglior allenatore della Serie A. Il tecnico rumeno, ex calciatore, dopo la sua unica esperienza sulla panchina del Parma è riuscito a portare i nerazzurri alla vittoria del loro ventunesimo Scudetto e anche della Coppa Italia.

SS Lazio v FC Internazionale - Coppa Italia Final
ROMA, ITALIA - 13 MAGGIO: Cristian Chivu, allenatore dell'FC Internazionale Milano, festeggia con il trofeo di Coppa Italia dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia tra SS Lazio e FC Internazionale allo Stadio Olimpico il 13 maggio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

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