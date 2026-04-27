L’ex attaccante bianconero indica Spalletti come guida ideale per la ricostruzione e individua in Vlahovic il terminale offensivo adatto per la Juve
L’ex attaccante di Cagliari, Milan e Juventus, Alessandro Matri, è intervenuto ai microfoni de "La Repubblica", offrendo una lettura sul presente e sul futuro del calcio italiano. Nel corso dell’intervista, l’ex centravanti ha espresso le proprie idee in merito alla possibile evoluzione della Juventus e alle prospettive della Nazionale italiana, soffermandosi sulle scelte tecniche e sulla necessità di costruire progetti solidi e sostenibili per tornare competitivi ai massimi livelli sia in ambito club che internazionale.
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Le dichiarazioni di MatriAlessandro Matri ha avuto una carriera solida in Serie A come centravanti, distinguendosi soprattutto per il suo senso del gol e la capacità di farsi trovare pronto in area. Nel massimo campionato italiano ha collezionato circa 345 presenze e 92 reti, con un rendimento particolarmente positivo tra fine anni 2000 e inizio anni 2010, soprattutto con le maglie di Cagliari e Juventus.
IL PENSIERO SU SPALLETTI - "Luciano Spalletti è la persona giusta per ricostruire una Juventus vincente. Su Vlahovic dico che è l’attaccante perfetto per il gioco di Spalletti, letale negli ultimi 20 metri, può portare tantissimi gol alla squadra”.
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Conte in NazionaleIl suo miglior periodo realizzativo è stato proprio al Cagliari, dove ha superato la doppia cifra in più stagioni consecutive, mentre alla Juventus ha spesso avuto il ruolo di alternativa ma riuscendo comunque a segnare gol pesanti in campionato. Nel complesso, Matri è ricordato come un attaccante affidabile da area di rigore, non prolifico come i top bomber assoluti della Serie A, ma comunque capace di garantire tra gli 8 e i 15 gol a stagione nei suoi anni migliori. Ha giocato anche con la Nazionale italiana convocato dal 2011 al 2015 collezionando però solo 7 presenze e una rete. Ha parlato anche del futuro degli azzurri e sul futuro Ct scelto.
IL PENSIERO DI MATRI SU CONE IN NAZIONALE - "Sia Antonio Conte sia Massimiliano Allegri sarebbero perfetti come commissari tecnici. Sono allenatori che sanno individuare e risolvere i problemi: è proprio quello che serve all’Italia”.
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