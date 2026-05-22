C'era un tempo in cui bastava attraversare un ponte — o cambiare quartiere — per trovarsi in territorio nemico. Non si parla di grandi rivalità come Milan-Inter o Roma-Lazio. No. Si parla di derby minori, locali, quasi segreti. Sfide che oggi esistono solo nella memoria degli anziani e in qualche foto ingiallita.

L'Italia ha avuto oltre 60 club professionistici tra gli anni '50 e '70. Molti sono scomparsi. Con loro, sono spariti anche i derby

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