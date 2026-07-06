Giornate bollenti in casa Fiorentina. Fabio Paratici vuole pescare dall'estero, e in particolar modo dalla Premier League, per rinforzare la Viola. La trattativa per Luca Koleosho con il Burnley è ben avviata ed è prossima alla fumata bianca, mentre la notizia delle ultime ventiquattro ore riguarda la difesa. Infatti, è agli sgoccioli l'attesa per l'arrivo di Radu Dragusin dal Tottenham.

Una roccia per Grosso

Come riporta Gianluca Di Marzio, Fiorentina hanno trovato un accordo sulla base di un prestito a 1,5 milioni con un riscatto, al verificarsi di determinate condizioni, fissato a 17,5 milioni di euro. Il difensore rumeno, aldal 2024, firmerà con la Viola un contratto da 2 milioni a stagione. Il difensore, acquistato dalnel 2024, sarà a Firenze tra domani e dopodomani per svolgere l'iter delle visite mediche e cominciare il ritiro al servizio di

BILBAO, SPAIN - MAY 21: Radu Dragusin del Tottenham Hotspur solleva il trofeo della UEFA Europa League dopo la vittoria della sua squadra nella finale di UEFA Europa League 2025 tra Tottenham Hotspur e Manchester United allo Stadio di San Mamés il 21 maggio 2025 a Bilbao, Spagna. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

Anche se la carta d'identità segna 2002, Dragusin ha dalla sua parte diversa esperienza, sia in Italia che all'estero. Adocchiato e prelevato dalla Juventus nel 2018 dal Regal Bucuresti, il difensore è stato aggregato alla seconda squadra bianconera, la Next Gen. Con la Juve dei grandi giocherà una manciata di minuti divisi in due partite: una in Champions League contro la Dinamo Kiev e l'altra in Serie A contro il Genoa. Proprio con i rossoblu, Dragusin comincia a scoprire e mettere in mostra tutto il proprio potenziale dopo i prestiti, non esaltanti, alla Samp e alla Salernitana. Nominato nel dicembre 2023 calciatore rumeno dell'anno, il difensore centrale, dopo sei mesi giocati ad altissimo livello con la maglia del Grifone, viene acquistato dal Tottenham.

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Il posto ideale per rilanciarsi

L'arrivo in Inghilterra si rivela più complicato del previsto. Infatti,, arrivato come il colpo invernale del, non riesce a guadagnarsi un ruolo da titolare indiscusso e finisce nel calderone degli. In due anni e mezzo colleziona appena 48 presenze, molte delle quali subentrando dalla panchina. L'arrivo dinon ha permesso al club londinese soltanto di salvarsi, ma di attuare una profonda rivoluzione della rosa. Gli arrivi diin difesa, con la conferma anche di, hanno chiuso lo spazio a. Voglioso di riprendersi la scena e il protagonismo che aveva assaporato al, il difensore rumeno ha accettato la proposta della. Il club gigliato gli vuole affidare le chiavi della difesa, poiché ritenuto il centrale perfetto per lo stile di gioco di