Entra nel vivo il calciomercato della Fiorentina. Dopo la cessione di Beltran al River Plate per una cifra intorno ai 6 milioni di euro, Paratici sta affondando il colpo Koleosho. L'esterno offensivo del Burnley piace molto alla dirigenza viola e a Grosso, motivo per cui l'offerta presentata agli inglesi è di 11 milioni di euro.

La girandola di prestiti e l'opportunità in Italia

Il classe 2004 nato anegli, con un'infarinatura nella cantera dell', è la prima scelta per rinforzare gli esterni offensivi della Fiorentina . Come riporta Gianluca Di Marzio, il, società retrocessa in Championship, è orientato ad accettare l'offerta di 11 milioni finalizzata da. Il calciatore, che ha scelto di rappresentare l'Italia grazie alle origini della madre, non ha mai giocato in club professionistici italiani. Dal 2023, infatti, ha esordito con l'Under 19, ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino a prendere parte alla spedizione diin Nazionale maggiore negli impegni di giugno.

CESENA, ITALY - OCTOBER 10: Luca Koleosho dell'Italia U21 durante la qualificazione all'Europeo Under21 UEFA tra Italia U21 e Svezia U21 all'ad hoc Arena nell'Ernst-Abbe-Sportfeld il 10 ottobre 2025 a Cesena, Italia. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Sono 22 gli anni di Koleosho, eppure, la sua carriera è già ricca di esperienze formative in giro per l'Europa. Come detto precedentemente, si sviluppa negli Stati Uniti in club locali ma, all'età di 16 anni, entra nel settore giovanile dell'Espanyol. Con la squadra maggiore di Barcellona debutta nella stagione 2022/23, al termine della quale mette in cascina 5 presenze e un gol. Al termine di quell'annata arriva la chiamata del Burnley, che decide di puntare fortemente sul ragazzo, investendo 3 milioni di euro. In due anni, colleziona 43 presenze e 3 reti. Dopo un prestito di sei mesi nuovamente all'Espanyol, Koleosho viene girato, a gennaio, al Paris FC. In Francia gioca 16 partite e segna 3 volte al fianco di Ciro Immobile.

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Una freccia per Grosso

Il neoallenatore della viola, arrivato dopo una grande stagione alla guida del, potrà puntare su una freccia da sgrezzare nel proprio arco.si contraddistingue, infatti, per la propria velocità palla al piede unita a un dribbling secco. Ha, inoltre, la capacità di svariare su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento agli avversari. Abile a giocare sia sulla fascia sinistra che su quella destra, il Nazionale italiano è atteso dal definitivo salto di qualità a Firenze. E con, valorizzatore degli esterni dribblomani come fatto con, c'è l'opportunità di incrementare i numeri realizzativi.