Cessione in vista in casa Fiorentina. Fabio Paratici sta lavorando per la cessione a titolo definitivo di Lucas Beltran al River Plate. Nelle casse della viola, secondo quanto riporta Tyc Sports, dovrebbero entrare 500.00 euro di prestito secco con obbligo di riscatto a 6.7 milioni.

L'arrivo complicato in Europa

, centravanti argentino, era stato acquistato dalla Fiorentina nell'estate del 2023 per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, proprio dal. Arrivato in Italia con lo status di attaccante famelico vecchio stampo,non ha mai mantenuto le sue vette realizzative argentine. In totale, con la maglia viola, ha collezionato 96 presenze mettendo a segno 16 reti fra campionato e Conference League.

TURIN, ITALY - DECEMBER 29: Francisco Conceição della Juventus lotta per la palla con Lucas Beltrán della Fiorentina durante la partita di Serie A tra Juventus e Fiorentina all'Allianz Stadium il 29 dicembre 2024 a Torino, Italia. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Passato in prestito al Valencia nella scorsa stagione, anche in Spagna Beltran ha faticato a mettersi in mostra, chiudendo una stagione decisamente opaca e con una salvezza raggiunta nelle ultime giornate di campionato con soltanto 2 reti all'attivo in 16 presenze. Il cartellino è di proprietà della Fiorentina e, per tale ragione, Paratici e gli agenti del calciatore stanno trattando e quasi ultimando la cessione in Argentina.

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Il ritorno dove tutto ebbe inizio

Le notizie che arrivano da fonti argentine, precisamente da Tyc Sports, parlano di un affare in dirittura d'arrivo per la cessione didallaal. Nonostante Los Millonarios abbiano già acquistato, ex attaccante tra le altre dell', e ci siano delle trattative in corso per portare a Buenos Aires, storico pupillo del choloall', il tecnicosta spingendo per. L'attaccante classe 2001 rientra nei requisiti richiesti dall'allenatore e con una conoscenza importante del, club in cui si è consacrato giocando al fianco di