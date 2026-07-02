Dopo Santos Borré, il River Plate chiude anche per l'arrivo di Lucas Beltran dalla Fiorentina
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Cessione in vista in casa Fiorentina. Fabio Paratici sta lavorando per la cessione a titolo definitivo di Lucas Beltran al River Plate. Nelle casse della viola, secondo quanto riporta Tyc Sports, dovrebbero entrare 500.00 euro di prestito secco con obbligo di riscatto a 6.7 milioni.
L'arrivo complicato in EuropaLucas Beltran, centravanti argentino, era stato acquistato dalla Fiorentina nell'estate del 2023 per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, proprio dal River Plate. Arrivato in Italia con lo status di attaccante famelico vecchio stampo, Beltran non ha mai mantenuto le sue vette realizzative argentine. In totale, con la maglia viola, ha collezionato 96 presenze mettendo a segno 16 reti fra campionato e Conference League.
Passato in prestito al Valencia nella scorsa stagione, anche in Spagna Beltran ha faticato a mettersi in mostra, chiudendo una stagione decisamente opaca e con una salvezza raggiunta nelle ultime giornate di campionato con soltanto 2 reti all'attivo in 16 presenze. Il cartellino è di proprietà della Fiorentina e, per tale ragione, Paratici e gli agenti del calciatore stanno trattando e quasi ultimando la cessione in Argentina.
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Il ritorno dove tutto ebbe inizioLe notizie che arrivano da fonti argentine, precisamente da Tyc Sports, parlano di un affare in dirittura d'arrivo per la cessione di Beltran dalla Fiorentina al River Plate. Nonostante Los Millonarios abbiano già acquistato Rafael Santas Borré, ex attaccante tra le altre dell'Eintracht Francoforte, e ci siano delle trattative in corso per portare a Buenos Aires Angel Correa, storico pupillo del cholo Simeone all'Atlético Madrid, il tecnico Eduardo Coudet sta spingendo per Beltran. L'attaccante classe 2001 rientra nei requisiti richiesti dall'allenatore e con una conoscenza importante del River, club in cui si è consacrato giocando al fianco di Julian Alvarez.
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