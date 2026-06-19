Il calcio sa spesso regalare incroci che vanno oltre il semplice risultato. Tra questi c’è senza dubbio quello che vedrà protagonisti la Fiorentina ed Edoardo Bove. Il club viola ha ufficializzato il programma delle amichevoli estive e tra gli appuntamenti più attesi spicca la sfida del 29 luglio contro il Watford, squadra nella quale il centrocampista romano ha ripreso la propria carriera. Sarà una partita speciale per tutti. Per Bove, che ritroverà il club con cui ha condiviso mesi intensi e che è stato al suo fianco nel momento più difficile della sua vita. E sarà speciale anche per la Fiorentina, pronta ad abbracciare nuovamente un giocatore che ha lasciato un segno profondo nello spogliatoio e nel cuore dei tifosi.

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Fiorentina-Watford, c’è Bove dall’altra parte: un’amichevole dal sapore speciale

A quasi due anni dal terribile malore che lo colpì il 1° dicembre durante la sfida tra, Edoardo Bove è pronto a incrociare nuovamente il suo passato. Lo farà il 29 luglio, quando ilaffronterà la Fiorentina in una delle amichevoli previste dal programma estivo della squadra di. Un appuntamento che va oltre il valore sportivo e che inevitabilmente porterà con sé emozioni particolari. Dopo quel drammatico episodio che tenne con il fiato sospeso tutto il mondo del calcio, il centrocampista ha intrapreso un nuovo percorso professionale in Inghilterra, ripartendo dal Watford e dalla

Edoardo Bove e Danilo Cataldi, calciatori in presito alla Fiorentina rispettivamente dalla Roma e dalla Lazio (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

La Fiorentina, nel frattempo, ha continuato a seguirne con affetto la crescita e il ritorno alla normalità. L’amichevole rappresenterà così l’occasione per rivedersi, salutarsi e celebrare un legame che non si è mai spezzato. Per i tifosi viola sarà un momento speciale, perché Bove è riuscito in poco tempo a conquistare l’affetto dell’ambiente grazie al suo spirito di sacrificio e alla sua professionalità. Per il giocatore, invece, sarà l’opportunità di tornare a incontrare compagni, dirigenti e tifosi che gli sono rimasti vicini nei mesi più delicati della sua carriera. Una semplice amichevole sulla carta, ma con un significato molto più profondo per tutti i protagonisti coinvolti.

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