Il passato è alle spalle: primo gol con il Watford per Edoardo Bove

Edoardo Bove ha segnato il suo primo gol con la maglia del Watford, nella vittoria per 3-1 di ieri sera contro il Wrexham.

A più di un anno di distanza dall'arresto cardiaco che lo colpì nel corso di Fiorentina-Inter, Edoardo Bove torna finalmente ad esultare per un gol. L'ex centrocampista della Roma ha trovato il suo primo centro in Championship, durante la sfida tra Watford e Wrexham. A fine partita poi l'abbraccio con i tifosi e con un gruppo di sostenitori della Roma, accorsi solo per rivederlo in campo.