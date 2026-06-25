Il futuro di Manor Solomon potrebbe essere ancora colorato di viola. Intervistato dall'emittente Sport5, l'esterno offensivo ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina, lasciando aperta la porta a una permanenza anche nella prossima stagione. Il giocatore ha raccontato di essersi ambientato rapidamente sia all'interno dello spogliatoio sia in città, spiegando di aver trovato un ambiente ideale per rilanciarsi dopo gli ultimi anni vissuti tra alti e bassi. Un messaggio che non è passato inosservato ai tifosi viola, curiosi di capire quale sarà la decisione definitiva nelle prossime settimane.

Firenze lo ha conquistato

, Solomon ha spiegato di aver trovato fin da subito sensazioni molto positive. "Mi sono trovato benissimo alla Fiorentina", ha raccontato, aggiungendo che "c'è la possibilità che resti lì". L'esterno israeliano ha poi elogiato Firenze, definendola una città splendida, e ha sottolineato il calore dei tifosi, spiegando che l'affetto ricevuto gli ha ricordato quello vissuto nel suo Paese.

FIRENZE, ITALIA - 4 gennaio 2026: Manor Solomon della Fiorentina reagisce durante la partita di Serie A tra Fiorentina e Cremonese, disputata allo stadio Artemio Franchi il 4 gennaio 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images).

Un rapporto nato in poco tempo che potrebbe avere un peso anche nelle valutazioni sul suo futuro.

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