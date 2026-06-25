Solomon non chiude la porta alla Fiorentina, l'esterno si è trovato molto bene a Firenze e ha ammesso la possibilità di proseguire l'avventura in maglia viola
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Il futuro di Manor Solomon potrebbe essere ancora colorato di viola. Intervistato dall'emittente Sport5, l'esterno offensivo ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina, lasciando aperta la porta a una permanenza anche nella prossima stagione. Il giocatore ha raccontato di essersi ambientato rapidamente sia all'interno dello spogliatoio sia in città, spiegando di aver trovato un ambiente ideale per rilanciarsi dopo gli ultimi anni vissuti tra alti e bassi. Un messaggio che non è passato inosservato ai tifosi viola, curiosi di capire quale sarà la decisione definitiva nelle prossime settimane.
Firenze lo ha conquistatoNel corso dell'intervista, Solomon ha spiegato di aver trovato fin da subito sensazioni molto positive. "Mi sono trovato benissimo alla Fiorentina", ha raccontato, aggiungendo che "c'è la possibilità che resti lì". L'esterno israeliano ha poi elogiato Firenze, definendola una città splendida, e ha sottolineato il calore dei tifosi, spiegando che l'affetto ricevuto gli ha ricordato quello vissuto nel suo Paese.
Un rapporto nato in poco tempo che potrebbe avere un peso anche nelle valutazioni sul suo futuro.
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La voglia di dare continuità al suo percorsoLe dichiarazioni di Solomon lasciano intendere come il desiderio di proseguire l'avventura in maglia viola sia reale, anche se molto dipenderà dalle decisioni della Fiorentina e del Tottenham, proprietario del cartellino. Dopo stagioni complicate tra infortuni e cambi di squadra, il classe 1999 sembra aver ritrovato serenità e fiducia. Per questo motivo l'ipotesi di continuare a giocare a Firenze rappresenterebbe una soluzione gradita anche al giocatore, che nelle sue parole ha trasmesso entusiasmo e gratitudine verso l'ambiente viola. Il mercato dirà se queste sensazioni potranno trasformarsi in una conferma definitiva.
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