L’annata surreale della squadra toscana tra scelte tecniche sbagliate e una crisi quasi infinita
Fiorentina, il ricordo speciale al Franchi per il presidente Commisso
Un po' come Jim Carrey in "The Truman Show", la Fiorentina all'inizio della stagione 2025/2026, è racchiusa in una bolla: in una sorta di mondo artificiale fatto di ambizioni e positività. Un mondo apparentemente perfetto che però inizia a sgretolarsi molto presto, mentre il percorso viola si trasforma lentamente in qualcosa di sempre più surreale.
Tutte le belle parole e le impressioni che porta Stefano Pioli al suo ritorno sulla panchina della viola, iniziano a essere dubitate man mano che la stagione procede. Un inizio da incubo, 4 punti in 10 giornate è uno dei momenti più catastrofici nella storia della Fiorentina che inizia ormai ad avere seri ripensamenti sulla gestione, sia a livello societario sia a livello tattico.
Come nel film, nel quale il nostro Truman si imbatte per la prima volta in delle "lacune scenografiche": un riflettore cade dal cielo apparentemente sereno, la radio della sua auto intercetta le frequenze dei registi che descrivono i suoi movimenti in tempo reale e un uomo identico al padre defunto, riappare come una comparsa prima di essere portato via da degli agenti della sicurezza. Insomma, sia nel film che nella Fiorentina c'è qualcosa che non torna ai due protagonisti.
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I primi cambiamenti: le dimissioni di Pradè e l'esonero di PioliDopo zero vittorie in 10 giornate e un percorso mai convincente in Conference League, Pradè lascia la squadra tra le critiche dei tifosi e Stefano Pioli viene esonerato. Al suo posto, incaricato di risollevare le sorti della Fiorentina è chiamato a rispondere Paolo Vanoli. L'ex allenatore del Torino raccoglie una squadra disastrata e ultima in classifica.
La sua avventura inizia il 9 novembre 2025 con un pareggio per 2-2 sul campo del Genoa. Risultato che lascia intravedere subito segnali incoraggianti. Poche settimane dopo arriva un’altra prova positiva, l’1-1 casalingo contro la Juventus del 22 novembre. Ottenuto grazie a una prestazione di carattere e personalità davanti ai propri tifosi. Nonostante l’avvio promettente, il mese di dicembre mette in evidenza tutte le fragilità di uno spogliatoio ancora instabile.
La pesante sconfitta interna contro il Verona porta la società a scegliere il ritiro a tempo indeterminato, pur continuando a confermare la propria fiducia nell’allenatore. La prima vera svolta arriva però tra la fine del 2025 e l’inizio di gennaio, quando la Fiorentina conquista due vittorie fondamentali contro Udinese e Cremonese. Sei punti che permettono alla Viola di lasciare l’ultimo posto in classifica e risalire fino al 18° posto, riaccendendo concretamente le speranze salvezza. Nelle nove partite della fase pre-mercato, Vanoli riesce così a conquistare complessivamente 9 punti, gettando le basi per la rimonta della squadra.
Paratici come "Sylvia": il ritorno che risolleva la FiorentinaNel film, Sylvia rappresenta l'unico barlume di autenticità in un intero universo di finzione, l'unica persona che ha guardato Truman non come un prodotto commerciale o un fenomeno da baraccone, ma come un essere umano che meritava la libertà. Con la stessa dedizione, Fabio Paratici ritorna alla Fiorentina il 14 gennaio 2026. In quel preciso giorno la Viola si trova al 18° posto in classifica.
In una stagione già travagliata, arriva la notizia che mai nessuno avrebbe voluto ricevere, la scomparsa del presidente viola, Rocco Commisso. L'accaduto porta a Firenze un clima di profondo dolore e grande commozione.
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La salvezza che la Fiorentina raggiungerà a fine campionato, è un po' come la porta che Truman varca per fuggire da quel mondo fatto di finzione. Finalmente i nostri due protagonisti si sono liberati da un momento brutto della loro vita, con la speranza che il futuro possa essergli migliore.
I voti della stagione: poche sufficienze e tanta amarezzaTirando le somme, la stagione della Fiorentina, come ben si nota, è stata tutt'altro che positiva. Le poche sufficienze sono grazie alla salvezza raggiunta, non scontata per la situazione vissuta a fine dicembre.
De Gea: 5
Dodò: 4,5
Pongacic: 4,5
Ranieri: 4,5
Comuzzo: 3,5
Gosens: 5
Fagioli: 6,5Mandragora: 6Ndour: 6,5Fabbian: 4,5
Brescianini: 5,5
Balbo: 5,5
Parisi: 6,5Gudmunson: 5,5
Fazzini: 3,5
Kean: 4,5
Piccoli: 4,5
Solomon: 5,5
Harrison: 3,5
Dzeko: 3,5
Pioli: 2
Vanoli: 6,5Pradè: 1
Paratici: 7
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