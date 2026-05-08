ll Crystal Palace è in finale di Conference League. Le Eagles a Londra vincono 2-1 contro lo Shakhtar Donetsk, dopo che la semifinale di andata giocata in Polonia era finita 3-1 per i londinesi. Ieri Selhurst Park era completamente sold-out, i biglietti erano andati esauriti in 5 minuti dalla messa in vendita. 25mila spettatori, ma questa sembravano almeno 50mila. Secondo le stime, nelle prossime ore potrebbero arrivare più di 70mila richieste di biglietti per la finale di Lipsia, dove lo stadio della finale può ospitare al massimo 47mila tifosi.

La finale sarà Crystal Palace-Rayo Vallecano

Crystal Palace FC v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Conference League 2025/26 - Ph Getty Images

Nei Pub del South London il Palace ha staccato il pass per la finalissima del torneo, il 27 Maggio in Germania sarà Crystal Palace-Rayo Vallecano. La squadra di Glasner ha giocato esattamente come all'andata lasciando il pallino del gioco agli ucraini, e giocando di rimessa. Al minuto 25 i padroni di casa la sbloccano grazie alla solita cavalcata di Daniel Muñoz che ormai vive sulla fascia destra, la palla bacia il palo e dopo il tocco di Pedrinho Azevedo finisce in rete.

Sotto il Tamigi dove i sogni diventano realtà

Selhurst Park, stadio del Crystal Palace - Ph Getty Images

Lo Shakhtar Donetsk però torna nel match dopo 10 minuti con Eguinaldo che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali, Dean Henderson pietrificato non può nulla. Nel secondo tempo Ismaila Sarr timbra il cartellino, diciannove gol in stagione e nove in Conference League. Alla 90esiml mancano 35 minuti, ma il gol del 2-1 è una sentenza.

Le tribune di Selhurst Park iniziano a tremare, la sciarpata dei tifosi londinesi e i cori della Holmesdale Stand tengono compagnia ai giocatori fino al triplice fischio. Oliver Glasner, che da tempo ha già annunciato l'addio al termine di questa stagione, mette l'autografo su una notte da sogno. I tifosi nella prima casalinga di Conference League contro l'AEK Larnaca avevano già previsto tutto con una coreografia. La finale di Lipsia era il vero obiettivo stagionale del Crystal Palace, la squadra che gioca sotto il Tamigi dove i sogni diventano realtà.