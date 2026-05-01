Notte magica per il Crystal Palace che a Cracovia supera lo Shakhtar Donetsk 3-1. Nell'andata della semifinale di Conference League il Palace fa un passo importante verso la finalissima di Lipsia.

Il triangolo delle meraviglie

Daichi Kamada sontuoso e a Selhurst Park sarà una bolgia

Daichi Kamada, Crystal Palace in azione nella semifinale di Conference League contro lo FC Shakhtar Donetsk - Ph Getty Images

Le Eagles dipassano in vantaggio dopo appena 21 secondi. Il triangolo delle meravigliemanda in porta il numero 7 che batte il portiere con un diagonale perfetto. Illascia l'iniziativa agli ucraini che giocano, palleggiano e spaventano un paio di volte. A inizio secondo tempo lo Shakhtar approfitta di una dormita della difesa londinese,al minuto 47 mette dentro da due passi. A questo punto da copione i padroni di casa dovrebbero spingere sull'acceleratore e provare a ribaltarla. Kamada ha altri programmi e al minuto 58 risolve una mischia con un tiro che buca la difesa. Il Palace conserva in vantaggio, ma al minuto 84 unsontuoso imbucache gioca di prestigio, mette a sedere la difesa e con un pallonetto beffa il portiere. L'asse Giappone-Norvegia porta i tifosi alle stelle, sotto le stelle di Cracovia.

Il Crystal Palace tiene bene il campo fino al minuto 95. La squadra di Londra Sud vince 3-1 fuori casa. Tra una settimana a Londra sarà una bolgia, tutti i biglietti disponibili sono andati polverizzati in 4 minuti ieri mattina. Sotto il Tamigi i tifosi sognano, dopo la vittoria della Fa Cup nella stagione passata, nel South London potrebbe succedere qualcosa di ancora più straordinario. In realtà i tifosi non si sono mai nascosti e sin dall'inizio del torneo, hanno sempre puntato alla finale di Lipsia. Selhurst Park si prepara alla partita dell'anno. Ma prima c'è l'impegno al Vitality Stadium in casa del Bournemouth in Premier League, Domenica 3 Maggio alle ore 14. Poi Glasner e i suoi si focalizzeranno sul ritorno di Conference League.