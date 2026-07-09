Dopo l'eliminazione dal Mondiale per mano della Spagna, il Portogallo è tornato in patria tra la delusione dei suoi tifosi, che avevano aspettative molto alte circa la campagna americana. Aspettative deluse anche per Bruno Fernandes, che ha lasciato un messaggio su Instagram dopo la fine del suo torneo.

Mondiale finito, Bruno Fernandes: "Avevo aspettative molto alte"

LEIRIA, PORTOGALLO – 10 giugno: La formazione titolare del Portogallo: Cristiano Ronaldo, Diogo Costa, Diogo Dalot, Rúben Dias, Vitinha, Nélson Semedo, João Neves, Gonçalo Inácio, Francisco Trincão, Pedro Neto e Bruno Fernandes, prima della partita amichevole internazionale tra Portogallo e Nigeria, disputata allo Stadio Dr. Magalhães Pessoa il 10 giugno 2026 a Leiria, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images).

Il gol di Mikel Merino ha messo fine al Mondiale del Portogallo. I lusitani si sono dovuti fermare perciò agli ottavi di finale, complice anche un sorteggio sfortunato. Qualcosina da recriminare i tifosi portoghesi ce l'hanno, avendo terminato il girone di qualificazione al secondo posto alle spalle della Colombia. Un primo posto avrebbe cambiato il percorso della squadra guidata da Roberto Martinez, probabilmente. Ma la storia non si fa con i se, e la Selecao Das Quinas ha dovuto dire addio al sogno mondiale.

I calciatori in primis sono rimasti delusi dall'esito del torneo, e tra questi spunta Bruno Fernandes. Il centrocampista del Manchester United, autore di una grande stagione in Premier League, ha pubblicato un post su Instagram per raccontare il suo punto di vista dopo l'eliminazione per mano delle furie rosse. Il messaggio si apre con la delusione del calciatore: "Triste, frustrato e deluso. Questo gruppo di giocatori ha alzato le mie aspettative, non solo per la loro qualità, ma anche per l'incredibile gruppo che abbiamo creato in questi anni".

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Il calciatore però ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno avuto un ruolo in questa avventura, nonostante non sia finita al meglio. L'exha chiuso il messaggio su Instagram così: "Grazie a tutti i giocatori, allo staff tecnico e a tutto lo staff che ci ha accompagnato e aiutato ogni giorno durante i Mondiali.".