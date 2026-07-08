Il Manchester United vuole sfruttare al massimo il boost dato dall'arrivo del tecnico Michael Carrick. Nel giorno in cui il club si toglie definitivamente dalla mente il trauma calcistico dell'esperienza Ruben Amorim (ufficialmente presentato al Milan), la squadra di Manchester continua a proseguire nella sua ricostruzione della rosa. I Red Devils non hanno più tempo da perdere e considerando gli ottimi risultati giunti nella seconda metà di stagione, la dirigenza pensa che questo sia il momento giusto per tornare ai vertici della Premier League. L'ex leggenda calcistica del club ha portato in dote ben 12 vittorie, con 3 pareggi e sole 2 sconfitte, conquistando gli scalpi tra gli altri di Arsenal e Manchester City. Perciò, la società vuole regalare al tecnico una squadra forte fin da subito, capace di svolgere una preparazione completa che possa permettere al club di competere durante il prossimo anno.

Andrey Santos è un nuovo calciatore del Manchester United

LONDRA, INGHILTERRA - 19 MAGGIO: Andrey Santos del Chelsea festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Chelsea e Tottenham Hotspur a Stamford Bridge, il 19 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

I Red Devils hanno iniziato la nuova stagione perdendo uno degli elementi più controversi degli ultimi anni. Casemiro era stato pagato parecchio (70 milioni di euro) nell'agosto del 2022 e non ha sempre convinto. Il contesto è sempre risultato estremamente disfunzionale ma il centrocampista brasiliano sembrava aver già vissuto i tempi migliori. Tuttavia, quest'anno, con l'arrivo di Carrick il suo gioco è tornato di livello, tanto da ritornare ad essere il perno del Brasile nei Mondiali. 9 reti in 35 match e un affiatamento decisivo con Kobbie Mainoo. Tuttavia, Casemiro ha deciso di lasciare a parametro zero e trasferirsi all'Inter Miami.

Manchester United reach an agreement with Chelsea to sign Andrey Santos.



Fee is £48m+£2m, as @David_Ornstein called.



Manchester United had enquired last summer but told Santos not for sale.



Door became open as Santos wants more regular minutes.



Santos has permission to… pic.twitter.com/XSMKpAQJUX — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 8, 2026

Per sostituirlo, la dirigenza dello United ha deciso di puntare su non uno, ma ben due suoi connazionali. All'inizio è stato trovato l'accordo con Ederson per circa 45 milioni di euro, che però arriverà tardi al ritiro del club considerando i tempi di riposo post Coppa del Mondo. Così, per evitare di perdere tempo, i Red Devils si sono cautelati acquistando Andrey Santos dal Chelsea. Classe 2004, il centrocampista dei Blues passerà allo United per una cifra vicina ai 60 milioni di euro con clausola di rivendita al 10%, come annunciato da David Ornstein di The Athletic. Dopo aver trovato poco spazio nell'affollata prima squadra del Chelsea, il brasiliano proverà a giocarsi le sue carte con Carrick.