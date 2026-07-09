Alla vigilia del match tra Norvegia e Inghilterra, valido per aggiudicarsi un posto nelle semifinali del Mondiale 2026, Haaland si è presentato in conferenza stampa per parlare del match. Per l'attaccante norvegese, gli inglesi sono i favoriti per il passaggio del turno.

Haaland: "Affrontare l'Inghilterra ai quarti di finale è davvero speciale"

OSLO, NORVEGIA – 31 marzo: Erling Haaland della Norvegia in azione durante la partita amichevole internazionale tra Norvegia e Svizzera, disputata all'Ullevaal Stadion il 31 marzo 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images).

Comunque vada a finire, Erling Haaland il suo primo Mondiale se lo ricorderà per sempre. L'attaccante del Manchester City sta dando l'ennesima prova del suo potenziale. 7 gol nelle prime 5 partite disputate nella competizione, con la ciliegina sulla torta della doppietta rifilata al Brasile, che ha permesso ai norvegesi di guadagnarsi l'accesso ai quarti di finale. Il vichingo sta trascinando la sua nazionale a suon di gol, e non vede l'ora di misurarsi con un avversario ostico come l'Inghilterra.

I tifosi inglesi sanno benissimo di cosa è capace l'ex Borussia Dortmund, che in Premier League si è consacrato e con il City ha vinto numerosi trofei - tra cui una Champions League. Perciò il quarto di finale avrà un sapore ancor più speciale per Erling. Ma, nonostante ciò, il norvegese ha preferito mettere la pressione tutta addosso ai prossimi avversari. "La favorita è decisamente l'Inghilterra. Le nostre possibilità di vincere la Coppa del Mondo sono ancora basse". Ma non solo, secondo Haaland gli inglesi sono tra i favoriti in assoluto: "Ci sono altre favorite indiscusse, e l'Inghilterra è una di queste".

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ffrontare l'Inghilterra nei quarti di finale dei Mondiali è

qualcosa di davvero speciale. E se guardiamo alla storia della Norvegia, non è una cosa normale".

Il gigante norvegese ha poi raccontato quanto emozionante e sorprendente sia il cammino con la sua nazionale: "Assolutamente, non me l'aspettavo affatto. L'ho già detto diverse volte. Persino prima della partita contro il Brasile non lo immaginavo, e a dire il vero non lo immagino nemmeno adesso.". Haaland è consapevole che un percorso come questo, è già parte della storia: "A