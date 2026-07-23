Al termine della vittoria per 8 a 0 in amichevole contro la Vis Pesaro, il tecnico Giovanni Stroppa ha rilansciato alcune brevi dichiarazioni ai canali del club per commentare la prestazione della squadra e fare il punto su questo avvio di pre-stagione.

Il mister, reduce dalla splendida cavalcata della scorsa annata culminata con la vittoria del campionato di Serie B, si è meritato sul campo il rinnovo contrattuale e guida ora con rinnovato entusiasmo il gruppo verso le prossime sfide.

Il commento di Stroppa dopo la vittoria contro la Vis Pesaro

MILANO, ITALIA - 03 DICEMBRE: Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia FC, reagisce durante la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra FC Internazionale e Venezia FC allo Stadio San Siro il 03 dicembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il mister del Venezia si è detto molto soddisfatto nonostante qualche dubbio iniziale sulla forma fisica dei suoi ragazzi. La parte più importante in questa fase del campionato è non avere infortuni per preparare al meglio la stagione.

"Oggi abbastanza meglio rispetto alla prima amichevole, credevo fossimo un pochino più imballati perché ieri abbiamo spinto tanto e quindi chiaramente si accumula il lavoro", ha affermato il tecnico ai canali del club, ritenendosi dunque soddisfatto di quanto visto in campo.

Poi ha proseguito ancora sulla partita: "Ci sono state delle buone trame, al di là del risultato, e poi come dico sempre in questo punto della stagione è fondamentale non lasciare per strada infortunati. C’è gestione, fortunatamente non c’è niente di preoccupante sotto questo punto di vista, chi è stato fuori oggi era per poter fare allenamento domani e quindi è una normale gestione della rosa per dare la possibilità a tutti quanti di fare un tempo".

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Stroppa ha parlato anche della nuova punta di diamante,, appena arrivato dal Siviglia per la cifra record di 20 milioni di euro: "Ho parlato con lui, l’ho trovato molto motivato, è un giocatore che ci serve pere sono molto soddisfatto. La squadra sta sicuramente migliorando quelle che sono le idee e la condizione, è ancora molto presto per tirare delle conclusioni peròed è fondamentale che diamo sempre qualcosa in più".

Ed infine, un passaggio sul livello di completezza della rosa e sulla possibilità di intervenire ancora sul mercato: "Antonelli sa benissimo cosa serve a questa squadra, le mie caratteristiche e quelle della squadra e la sta migliorando in maniera soddisfacente. Io ho la massima fiducia, il direttore Antonelli è una garanzia assoluta, è ancora presto, vedremo in corsa cosa sarà più funzionale, non dobbiamo correre, i punti cruciali dove volevamo arrivare sono arrivati ed io sono assolutamente soddisfatto di questo".