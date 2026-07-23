La formazione veneta ha dominato imponendosi con un sonoro 8 a 0 nella sua seconda amichevole pre stagionale, il prossimo avversario sarà il Galatasaray
Stroppa: "La Nazionale ha bisogno di sentire l'inno non solo con le orecchie"
Al termine della vittoria per 8 a 0 in amichevole contro la Vis Pesaro, il tecnico Giovanni Stroppa ha rilansciato alcune brevi dichiarazioni ai canali del club per commentare la prestazione della squadra e fare il punto su questo avvio di pre-stagione.
Il mister, reduce dalla splendida cavalcata della scorsa annata culminata con la vittoria del campionato di Serie B, si è meritato sul campo il rinnovo contrattuale e guida ora con rinnovato entusiasmo il gruppo verso le prossime sfide.
Il commento di Stroppa dopo la vittoria contro la Vis Pesaro
Il mister del Venezia si è detto molto soddisfatto nonostante qualche dubbio iniziale sulla forma fisica dei suoi ragazzi. La parte più importante in questa fase del campionato è non avere infortuni per preparare al meglio la stagione.
"Oggi abbastanza meglio rispetto alla prima amichevole, credevo fossimo un pochino più imballati perché ieri abbiamo spinto tanto e quindi chiaramente si accumula il lavoro", ha affermato il tecnico ai canali del club, ritenendosi dunque soddisfatto di quanto visto in campo.
Poi ha proseguito ancora sulla partita: "Ci sono state delle buone trame, al di là del risultato, e poi come dico sempre in questo punto della stagione è fondamentale non lasciare per strada infortunati. C’è gestione, fortunatamente non c’è niente di preoccupante sotto questo punto di vista, chi è stato fuori oggi era per poter fare allenamento domani e quindi è una normale gestione della rosa per dare la possibilità a tutti quanti di fare un tempo".
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Ed infine, un passaggio sul livello di completezza della rosa e sulla possibilità di intervenire ancora sul mercato: "Antonelli sa benissimo cosa serve a questa squadra, le mie caratteristiche e quelle della squadra e la sta migliorando in maniera soddisfacente. Io ho la massima fiducia, il direttore Antonelli è una garanzia assoluta, è ancora presto, vedremo in corsa cosa sarà più funzionale, non dobbiamo correre, i punti cruciali dove volevamo arrivare sono arrivati ed io sono assolutamente soddisfatto di questo".
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