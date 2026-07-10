Marc Guéhi è ufficialmente diventato un delicato caso clinico per l'Inghilterra in vista del decisivo quarto di finale dei Mondiali contro la Norvegia. Il difensore del Manchester City si è imposto come una presenza fondamentale e insostituibile nello scacchiere tattico del CT Thomas Tuchel durante tutta la competizione. Ora, però, secondo quanto riferito dalla BBC, il giocatore potrebbe essere costretto a saltare il big match di sabato a Miami a causa di un infortunio al bicipite femorale.

Il venticinquenne aveva avvertito un forte dolore alla coscia subito dopo il trionfo allo stadio Azteca lo scorso fine settimana. Inizialmente lo staff medico sperava si trattasse solo di semplice stanchezza ma gli esami successivi hanno purtroppo evidenziato uno stiramento.

Marc Guéhi e Declan Rice rischiano entrambi di dare forfait

Le notizie che arrivano dal ritiro non sono rassicuranti: il centrale difficilmente riuscirà a unirsi ai compagni di squadra per l'allenamento di rifinitura del venerdì, mettendoCome se non bastasse, Tuchel deve fare i conti con. Anche Declan Rice è in forte dubbio a causa di un virus intestinale che lo ha costretto a saltare due giorni consecutivi di allenamento.

LONDRA, INGHILTERRA - 13 NOVEMBRE: Declan Rice dell'Inghilterra durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Inghilterra e Serbia al Wembley Stadium il 13 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il tecnico tedesco sembra non avere un attimo di tregua in questa spedizione. L'unica nota lieta è il rientro a pieno regime di Reece James, ma se il forfait dei due titolari dovesse essere confermato, il CT sarà costretto a ridisegnare completamente la colonna vertebrale della squadra per la sfida contro la Norvegia.

Le opzioni per sostituire il difensore

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Qualora Guéhi non dovesse farcela, le opzioni di sostituzione più naturali per la linea difensiva portano ai nomi di John Stones e Dan Burn. Entrambi i centrali hanno impressionato nell'ultimo match contro il Messico, subentrando con grande personalità e difendendo eroicamente il vantaggio di un gol dopo che l'espulsione diChiunque scenderà in campo, tuttavia, è atteso da un vero e proprio battesimo del fuoco. Di fronte ci sarà un imperioso, reduce da una prestazione mostruosa in cui, trascinando i norvegesi ai quarti. Sul web,inglesi stanno già, forti dei suoi ottimi precedenti nei duelli fisici contro il bomber del City. Una suggestione che, alla luce delle ultime notizie dall'infermeria, potrebbe presto trasformarsi in realtà.