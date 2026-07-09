La Norvegia continua a essere la vera rivelazione del Mondiale 2026. Dopo aver eliminato il Brasile negli Ottavi di Finale grazie alla doppietta di Erling Haaland, gli uomini di Solbakken si preparano ad affrontare l'Inghilterra nei Quarti di Finale. Protagonista assoluto di questa meravigliosa cavalcata è proprio l'attaccante del Manchester City. Ma, nelle stesse ore in cui il bomber norvegese fa parlare di sé per quanto mostrato sul campo, un gesto compiuto lontano dai riflettori ha emozionato un intero Paese.

Una maglia autografata e un messaggio per la famiglia di Dennis: il grande gesto di Haaland

Haaland continua a conquistare record con la maglia della propria Nazionale. L'exè il miglior marcatore di tutti i tempi superando il record di(34 gol). I numeri sono sbalorditivi:ufficiali ed è stato il sesto giocatore della storia a raggiungere

OSLO, NORVEGIA - MARZO 31: Erling Haaland Della Norway in azione durante la partita di amichevole internazionale nel match tra Norvegia e Svizzera al Ullevaal Stadion il 31 Marzo, 2026 in Oslo, Norvegia. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

Insieme alla sua famiglia, l'attaccante del Manchester City ha voluto far sentire la propria vicinanza ai genitori del piccolo Dennis Skjorestad, il bambino di appena 6 anni scomparso dopo un incidente stradale. All'interno c'era una maglia della Nazionale norvegese autografata da Haaland e un messaggio scritto a mano, con il quale il calciatore e i suoi familiari hanno espresso tutto il loro cordoglio in un momento così complicato.

Un gesto semplice ma che racchiude tutto il valore umano di una grande persona:"Per noi, come genitori e fratelli, è impossibile immaginare quello che state vivendo. Sappiate che, in questo momento estremamente difficile, i nostri pensieri sono con voi. Abbiamo saputo che Dennis era un grande appassionato di calcio. Per questo abbiamo voluto inviarvi questo.....".

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Il ringraziamento della famiglia di Dennis

La risposta della famiglia non si è fatta attendere., il padre del bambino ha voluto ringraziare tutte le persone che sono state vicine alla famiglia in questo momento così doloroso,:" Ci sono venuti i brividi come non ci era mai successo prima. Se Dennis fosse ancora qui, sarebbe stato orgoglioso. Tu, Erling, eri il suo più grande idolo. Grazie mille, mille volte.....".

Parole che raccontano meglio di qualsiasi altro modo quanto questo gesto abbia significato davvero tanto per la famiglia di Dennis. Un episodio che dimostra tutta la grandezza del calciatore non solo nel rettangolo verde. Haaland è riuscito a lasciare il segno non soltanto con i gol, ma anche con la sensibilità mostrata fuori dal campo.