Joachim Klement, celebre economista tedesco, era diventato il terrore delle big del calcio per aver previsto con precisione millimetrica l'eliminazione del Brasile dal Mondiale 2026 proprio per mano del Giappone. Neymar, tuttavia, non ci sta. Dopo la vittoria in rimonta dei suoi compagni di squadra, arrivata all'ultimo respiro, la stella della Seleção ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo all'analista con il suo solito stile divertente e ironico, senza mai mancare di rispetto.

Neymar se la ride: la striscia di Klement si interrompe dopo tre Mondiali

Sr. Joachim klement … favor tentar na próxima copa 😉 — Neymar Jr (@neymarjr) June 29, 2026

C'è stato un tempo in cuiscritta nel calcio. L'economista tedesco aveva raggiunto un'enorme popolarità globale per aver indovinato, uno dopo l'altro, i vincitori degli ultimi tre Mondiali () attraverso un sofisticato modello statistico. Per questo motivo, quando ha ipotizzato l'uscita del Brasile, il suo pronostico è rimbalzato ovunque, arrivando persino nello spogliatoio verdeoro.

Dopo il successo per 2-1 a Houston della squadra guidata da Carlo Ancelotti, Neymar ha pubblicato sui social un messaggio breve, diretto e subito virale: "Signor Joachim Klement... per favore, ci provi ai prossimi Mondiali".

L'algoritmo fallisce: flop Brasile e addio all'Olanda favorita

non è un semplice appassionato, ma uno stratega degli investimenti che elabora simulazioni basate su decine di variabili, dal ranking FIFA alla demografia, fino al PIL pro capite e al meteo. In questa edizione il suo algoritmo ha scatenato accesi dibattiti non solo per il match del Brasile, ma anche perché

BELEM, BRASILE - 8 SETTEMBRE: Neymar Jr. del Brasile festeggia dopo aver segnato il quinto gol della sua squadra durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Brasile e Bolivia allo stadio Mangueirao l'8 settembre 2023 a Belem, in Brasile. (Foto di Pedro Vilela/Getty Images)

Con la smentita arrivata dal campo a favore dei brasiliani e il fallimento della sua favorita, bisogna ricordarsi che lo stesso analista ha sempre ricordato un concetto fondamentale che spesso sfugge ai computer: per quanto i dati e le statistiche possano essere accurati, il caso e l'imprevedibilità giocano ancora un ruolo gigantesco in un torneo così breve e intenso.