Il futuro di Yan Diomandé continua a essere uno dei temi più caldi del calciomercato internazionale, ma il diretto interessato preferisce restare lontano dalle indiscrezioni. L'esterno offensivo del RB Lipsia, protagonista di una stagione straordinaria e tra i volti più interessanti del Mondiale 2026, ha ribadito di essere completamente concentrato sulla competizione con la Costa d'Avorio, senza lasciarsi distrarre dalle voci sul suo futuro.

Diomandé e un futuro al PSG? Il calciatore per ora evita la domanda

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida degli ottavi di finale contro la Norvegia, il 19enne ivoriano è stato inevitabilmente incalzato sulle numerose richieste provenienti dai principali club europei. Secondo quanto riportato da, il Paris Saint-Germain avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il giocatore per un contratto di cinque anni, superando la concorrenza del Liverpool. Il club parigino sarebbe ora in attesa di trovare un'intesa con il RB Lipsia.

Diomandé, però, ha sorpreso tutti con la sua risposta: "Me lo state dicendo voi adesso. Io non ho Internet. Come ho già detto, non ho Instagram e non ho TikTok proprio per evitare questo genere di cose. Le discussioni con il club le gestisce il mio agente. Io non ho informazioni e non voglio parlare di mercato, nemmeno con lui. Giocare un Mondiale è un'opportunità che capita ogni quattro anni e voglio godermela fino in fondo. Voglio restare concentrato e fare la storia con il mio Paese".

🗣️ "Je n'ai pas Internet", la réponse désarmante de Yan Diomandé sur son éventuelle arrivée au PSG.https://t.co/UwBBqOGDDl — RMC Sport (@RMCsport) June 30, 2026

Il RB Lipsia, dal canto suo, non sembra avere alcuna intenzione di privarsi del proprio talento. Il direttore sportivo Marcel Schäfer, intervistato dalla stampa tedesca, ha ribadito con fermezza che Diomandé resterà in Germania anche nella prossima stagione: "La nostra intenzione è chiarissima: Yan giocherà nel RB Lipsia anche il prossimo anno. Non siamo disposti a trattare su questo punto", ha dichiarato.

Acquistato dal Leganés nell'estate del 2025 per circa 20 milioni di euro, Diomandé ha vissuto una stagione d'esordio eccezionale in Bundesliga, collezionando 13 gol e 10 assist in 36 presenze. Prestazioni che hanno fatto impennare il suo valore di mercato: secondo la stampa tedesca, il Lipsia valuterebbe il cartellino dell'attaccante circa 130 milioni di euro, una cifra che al momento viene considerata troppo elevata dal PSG.