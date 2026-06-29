Tifosi argentini, ritrovano un portafoglio e fanno partire un coro con il nome del proprietario!

Il tabellone dei quarti di finale del Mondiale 2026 inizia a prendere forma. Le prime due Nazionali a staccare il pass per il turno successivo sono state Brasile e Sudafrica, entrambe protagoniste di qualificazioni conquistate soltanto nei minuti finali dei rispettivi ottavi di finale. Due percorsi diversi, ma accomunati dalla capacità di non mollare fino all'ultimo secondo.

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Il Brasile ha confermato il proprio ruolo di favorito dopo aver chiuso al primo posto il Girone C con 7 punti, davanti al sorprendente Marocco, anch'esso a quota 7 ma con una differenza reti inferiore. La Seleção aveva inaugurato il torneo con un cammino solido, raccogliendo due vittorie e un pareggio contro Marocco, Scozia e Haiti, chiudendo la fase a gironi con 7 reti realizzate e una sola subita.

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Brasile e Sudafrica agli ottavi

Agli ottavi, però, il Giappone ha messo subito in difficoltà i verdeoro passando in vantaggio al 29' con Sano. Nella ripresa il Brasile ha aumentato il ritmo trovando il pareggio con Casemiro al 56', prima di completare la rimonta soltanto al

, quando Gabriel Martinelli ha firmato il definitivo 2-1 che ha fatto esplodere di gioia i tifosi brasiliani. Un successo meritato per quanto visto in campo, con il Brasile dominante nel possesso palla e nella produzione offensiva, ma costretto a soffrire fino all'ultimo istante.

La prima Nazionale a qualificarsi ai quarti, tuttavia, è stata il Sudafrica, vera rivelazione della competizione. Dopo un avvio complicato nel Girone A, gli africani sono riusciti a conquistare il secondo posto con 4 punti, alle spalle del Messico e davanti a Corea del Sud e Repubblica Ceca. Un passaggio del turno costruito con grande determinazione e culminato poi nell'impresa degli ottavi.

Contro il Canada è arrivata infatti una vittoria per 1-0, maturata anch'essa nei minuti conclusivi, che ha permesso al Sudafrica di continuare a sognare. Una qualificazione inattesa alla vigilia del torneo, ma pienamente meritata per una squadra che ha saputo crescere partita dopo partita.

Brasile e Sudafrica sono così le prime due Nazionali ad approdare ai quarti di finale del Mondiale 2026. Due storie molto diverse tra loro: da una parte una delle grandi favorite per la conquista del titolo, dall'altra la sorpresa del torneo, capace di scrivere una delle pagine più belle della propria storia calcistica.

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