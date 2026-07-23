I lagunari continuano la preparazione estiva a ritmi serrati, collezionando vittorie in vista dei prossimi e più impegnativi test
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Il Venezia prepara la nuova stagione di Serie A con l'entusiasmo travolgente regalato dalla splendida promozione conquistata nello scorso campionato. Gran parte del merito va ai ventisette gol realizzati dalla coppia Adorante-Yeboah, due bomber a cui si è appena aggiunto anche Akor Adams, appena arrivato dal Siviglia per 20 milioni di euro. L'obiettivo prioritario della società resta la salvezza, da raggiungere attraverso determinazione e grande spirito di squadra nella massima serie.
Nel frattempo, la preparazione estiva prosegue a ritmi elevatissimi per mettere benzina fondamentale nelle gambe in vista dei primi impegni. Dopo aver battuto le Dolomiti Bellunesi per 4-2, i lagunari hanno ottenuto un altro successo agilmente contro la Vis Pesaro senza subire reti.
Il Venezia dilaga contro la Vis PesaroIl Venezia vince e convince nella seconda amichevole stagionale a Falcade, travolgendo la Vis Pesaro per 8-0 davanti a circa 1300 spettatori. I lagunari dominano l'incontro fin dai primi minuti, chiudendo il primo tempo sul 3-0 grazie alle reti di Casas, Compagnon e Correia. Nella ripresa la squadra di Stroppa non abbassa i ritmi e dilaga con i gol di Gomes Furtado, Lella, Sagrado e la doppietta personale di Lauberbach, conquistando un successo netto e senza storia.
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I prossimi impegni dei lagunariIl precampionato del Venezia si preannuncia sempre più in salita, con test di livello internazionale che alzeranno notevolmente l'asticella. I lagunari affronteranno prima il Galatasaray, per poi sfidare due formazioni francesi come St. Etienne e Brest a conclusione delle amichevoli estive.
Tra meno di un mese la stagione entrerà ufficialmente nel vivo con la sfida di Coppa Italia contro il Modena, fissata per il 15 agosto. La squadra di Stroppa dovrà quindi farsi trovare subito pronta per il primo dentro o fuori dell'anno.
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