Il fallimento dell'Uruguay ai Mondiali 2026 ha aperto una crisi profonda e dalle conseguenze immediate. La precoce eliminazione della Celeste già nella fase a gironi ha sancito la fine dell'avventura di Marcelo Bielsa sulla panchina della nazionale sudamericana. Un epilogo amarissimo, anticipato dalle parole cariche di rassegnazione dello stesso allenatore argentino, che ha tracciato un bilancio spietato della sua esperienza: "Quello che lascio al calcio uruguaiano è il nulla". Dietro questa resa pubblica, tuttavia, si nasconde un retroscena ben più tempestoso.

Il retroscena di TyC Sports: "Me ne vado triste perché mi avete lasciato solo"

Il momento del commiato tra il commissario tecnico e la squadra si è trasformato in un durissimo monologo., Bielsa ha radunato il gruppo nell'albergo di Playa del Carmen, in Messico, poco prima che i calciatori si imbarcassero sui voli di linea per tornare a casa.

LONDRA, INGHILTERRA - 27 MARZO: Federico Valverde dell’Uruguay national football team durante la partita amichevole internazionale tra Inghilterra e Uruguay al Wembley Stadium il 27 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

In un clima già teso a causa dei volti scuri dopo il KO decisivo contro la Spagna, l'allenatore ha lanciato una pesante accusa che ha gelato i senatori dello spogliatoio, pronunciando la frase: "Me ne vado triste perché mi avete lasciato solo". Uno sfogo arrivato al culmine di un percorso tormentato, caratterizzato da forti attriti interni, dalle passate critiche di Luis Suárez e dai recenti dissidi con Agustín Canobbio.

Uruguay, il Loco pronto all'esonero e l'ufficialità si avvicina

Caricamento post Instagram...

Dopo un disastro sportivo di questa portata, il divorzio totale è l'unica via percorribile e l'addio ufficiale del tecnico argentino è ormai questione di ore.da tempo e questa eliminazione ha reso la situazione del tutto insanabile. Bielsa confermerà la fine della sua tormentata gestione in una conferenza stampa indetta per il prossimo martedì direttamente all'Estádio Centenário., mentre si cerca già il profilo adatto a ereditare una panchina scottante e uno spogliatoio totalmente spaccato.