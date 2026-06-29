Il Mondiale 2026 accende i riflettori sul presente, ma rievoca anche i fantasmi e i ricordi dei grandi tornei del passato. In questi giorni, Ronaldo Nazario, leggendario numero nove della Seleção e da molti considerato uno dei calciatori più forti della storia, ha concesso un'intervista al prestigioso quotidiano francese L'Équipe.

Il Fenomeno ha voluto svelare un clamoroso e inedito retroscena risalente a vent'anni fa, consumatosi subito dopo la celebre sfida del 2006 tra Brasile e Francia. Quell'incontro, che segnò la fine dei sogni iridati dei verdeoro, fu deciso da una zampata di Thierry Henry su assist perfetto di Zinedine Zidane. Proprio con il fuoriclasse francese si verificò un faccia a faccia subito dopo il fischio finale.

Ronaldo Nazario su Zidane: "Mi congratulai con lui, ma gli chiesi di andarsene"

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Brasile-Francia, la prestazione del 10 che ha fatto la storia del Mondiale

Nel corso della competizione statunitense torna spesso la voglia di raccontare aneddoti legati alle vecchie edizioni della Coppa del Mondo. È esattamente ciò che ha fatto. L'ex attaccante ha riaperto il cassetto dei ricordi focalizzandosi sulla dolorosa eliminazione patita dal Brasile nei quarti di finale in Germania, rivelando cosa accadde dietro le quinte con il suo allora compagno di squadra al Real Madrid: ". Venne nel nostro spogliatoio, ma l'atmosfera era pessima. Molti giocatori stavano piangendo. Mi congratulai con lui, ma gli dissi chee gli chiesi di andarsene".Il match si concluse con un successo di misura per i transalpini, propiziato dalla rete di Thierry Henry, ma a rubare totalmente la scena fu

FRANKFURT, GERMANIA - 01 LUGLIO: Thierry Henry #12 (D) della Francia viene festeggiato dal compagno di squadra William Gallas, dopo aver segnato il gol del vantaggio durante la partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA Germania 2006 tra Brasile e Francia allo Stadium Frankfurt il 1 luglio 2006 a Francoforte, Germania. (Foto di Jan Pitman/Bongarts/Getty Images)

Ronaldo non ha nascosto la propria ammirazione per quella memorabile esibizione di onnipotenza calcistica offerta dal rivale sul rettangolo verde: "Ci eliminò con una esibizione davvero magistrale. Offrì un rendimento assolutamente eccezionale, il livello tecnico più alto che si possa immaginare. Ci fece anche il famoso sombrero. Era ispiratissimo, non è un caso che la sua partita sia considerata ancora oggi come una delle migliori prestazioni individuali nella storia della Coppa del Mondo".