Cominciano i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 e tra le gare certamente più affascinanti c’è quella tra Brasile e Giappone. La partita è in programma lunedì 29 giugno alle ore 19:00 all’NRG Stadium di Houston. La vincente della sfida affronterà agli ottavi di finale una tra Norvegia e Costa d’Avorio. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Brasile-Giappone.

I precedenti tra le due squadre

Quella di lunedì sera è lache vede le due Nazionali affrontarsi a un Mondiale, a quasi vent’anni esatti dall’ultima il 22 giugno. Allora erano i gironi e un Brasile stellare si impose con unsui rivali allenati niente meno che da Zico. Dopo il vantaggio inaspettato giapponese, la Seleçao salì in cattedra. Decisive la doppietta die i gol di Juninho Pernambucano e Gilberto.

DORTMUND, GERMANY - JUNE 22: Juninho Pernambucano del Brasile esulta per un gol con i suoi compagni durante la partita di FIFA World Cup in Germania 2006 tra Giappone e Brasile del Gruppo F al Dortmund Stadium il 22 giugno 2006 a Dortmund, Germania. (Foto di Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images)

Ma quella non fu l’unica gara ufficiale tra le due squadre. Amichevoli a parte (10 in totale), si contano anche tre partite di Confederations Cup. Nel 2001 finì 0-0, mentre nel 2005 sempre in pareggio ma per 2-2. Da una parte segnarono Nakamura e Oguro, dall’altra Ronaldo e Ronaldinho. L’ultima sfida è del 2013 e terminò 3-0 per i verdeoro. Decisive le reti di un giovanissimo Neymar, Paulinho e Jô.

Le probabili formazioni

: Alisson; Danilo, Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paquetà, Vinicius; Cunha.: Carlo Ancelotti.

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Itakura, Tomiyasu, Ito; Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura; Doan, Maeda; Ueda. Ct: Hajime Moriyasu.

É mata-mata, Brasil! Chegou a hora de conhecer o próximo desafio da nossa Seleção. 🇧🇷



O adversário será o Japão, em duelo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026.



🗓️ Segunda-feira, 29/06

🕑 14h (horário de Brasília)

📍 Houston, Estados Unidos



Agora é foco total!… pic.twitter.com/4W0XJeVdE0 — brasil (@CBF_Futebol) June 26, 2026

Brasile-Giappone, il pronostico di DDD

Per i bookmakers ildovrebbe partire comunque coi favori del pronostico e viene dato a una quota di 1.65. Seguono il pareggio tra il 3.60 e il 3.70 e infine il successo del Giappone tra il 5 e il 5.25. La Seleçao ha chiuso al primo posto il Gruppo C grazie ai successi per 3-0 su Scozia e Haiti e al pareggio per 1-1 col Marocco. Al momento il giocatore che sta trascinando la Nazionale è senza dubbi Vinicius.

Il Giappone è invece arrivato secondo nel Gruppo F con la vittoria per 4-0 sulla Tunisia e i pareggi per 2-2 con l’Olanda e per 1-1 con la Svezia. Per la formazione nipponica sono da segnalare le prestazioni dell’ex Lazio Kamada e del centravanti del Feyenoord Ueda, entrambi autori di due gol. Il pronostico del risultato esatto di Brasile-Giappone è 2-1.