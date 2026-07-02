Il Mondiale 2026 regala storie straordinarie ma a volte sa lasciare anche segni indelebili, purtroppo in negativo. Questo è quello che è accaduto al termine della sfida dei sedicesimi di finale tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, terminata 2-1 per gli inglesi. Una partita pazzesca, decisa solo nel finale da una doppietta di Harry Kane che ha infranto il sogno della nazionale africana. Ma il vero shock è arrivato nella sala stampa del post-partita, quando il commissario tecnico dei leopardi, Sébastien Desabre, ha scoperto la morte del padre in diretta, davanti alle telecamere e contemporaneamente a tutti i giornalisti presenti.

Il sogno infranto del Congo nei minuti finali contro l'Inghilterra

Sul piano sportivo, la RD Congo è andatache avrebbe riscritto la storia del calcio congolese. La squadra guidata dal tecnico francese ha giocato un match a viso aperto, mettendo alle corde i vice-campioni d'Europa in carica e accarezzando la qualificazione agli ottavi di finale.e il cuore dei tifosi africani è stato, autore di un micidiale uno-due nei minuti conclusivi del match.

LONDRA, INGHILTERRA - 21 MARZO: Harry Kane dell'Inghilterra festeggia la vittoria dopo la partita di qualificazione europea per la Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Inghilterra e Albania allo stadio di Wembley il 21 marzo 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Nonostante la dolorosa eliminazione, Desabre si è presentato ai microfoni della stampa visibilmente sereno e orgoglioso della prestazione dei suoi ragazzi, capaci di spingere una corazzata come l'Inghilterra fino al limite estremo. Nessuno in quel momento, men che meno il mister, poteva immaginare cosa sarebbe successo pochi istanti dopo.

L'annuncio surreale del portavoce e lo shock in diretta

Il dramma si è consumato al termine dei canonici giri di domande. Quando l'atmosfera si stava ormai distendendo,ha preso la parola per fare una comunicazione ufficiale che ha raggelato la sala: "Non ci sono altre domande? Grazie. Annunciamo che il commissario tecnico ha perso il padre. Sincere condoglianze".

Le telecamere, rimaste fisse su Sébastien Desabre, hanno catturato una reazione minima e dolorosa. Il tecnico francese ha guardato il portavoce con un'espressione di shock, sgranando gli occhi e accennando un sorriso tirato. Nonostante non sia emerso con certezza assoluta se il mister ne fosse già a conoscenza o se l'abbia scoperto in quel preciso secondo, l'impressione generale è stata quella di una comunicazione in diretta. Visibilmente scosso e incapace di aggiungere altro, Desabre ha sussurrato un filo di voce "grazie", prima di alzarsi e abbandonare la sala in un clima di totale costernazione.