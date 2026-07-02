Tra i calciatori che sono a disposizione del commissario tecnico della Spagna Luis De La Fuente figura anche Marc Cucurella. Quest'ultimo, infatti, ricopre il ruolo di terzino sinistro e fa parte della formazione titolare della Nazionale che due anni fa ha vinto l'Europeo. Alle ore 21:00 di stasera, la Roja giocherà contro l'Austria in occasione dei sedicesimi di finale del Mondiale che si sta disputando in Canada, Messico e Stati Uniti. Di recente, il calciatore menzionato poco sopra ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Nazionale e sul torneo che sta giocando.

Spagna, Cucurella: "Al Mondiale non ci sono partite facili e tutto può cambiare"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo giocatore del Real Madrid ha toccato diversi giocatori passando dalla propria Nazionale alla difficoltà del Mondiale. Ledel terzino sinistro: "Le partite sono diverse l'una dall'altra ed in un attimo può cambiare tutto. Chiediamo agli spagnoli di continuare a sostenerci così come hanno fatto negli ultimi anni. Vogliamo mostrare a tutti la nostra miglior versione. Poi, la mia opinione resta sempre la stessa: preferisco giocare male ma vincere ed andare avanti in una competizione piuttosto che dare spettacolo ma andare subito in vacanza".

Elche, Spagna - 11 ottobre 2026: Marc Cucurella della Spagna durante la partita per la qualificazione al Mondiale 2026 tra Spagna e Georgia all'Estadio Manuel Martinez Valero. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Successivamente, Cucurella ha voluto commentare l'eliminazione di due Nazionali come Germania ed Olanda, le quali hanno perso rispettivamente contro Paraguay e Marocco: "Questi risultati fanno capire che il Mondiale è una competizione difficile. Le partite non sono facili e bisogna stare sempre attenti perché da un momento all'altro può succedere qualcosa". L'ex Chelsea ha speso qualche parola anche sull'Austria: "Squadra molto pericolosa ed organizzato con l'allenatore che ha dato loro uno stile di gioco preciso. Giocando al nostro livello, avremo molte chance di passare il turno".

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Nelle tre partite della fase a gironi, la Spagna. Le parole di Cucurella su questa statistica: "Le grandi squadre dominano in tutte e due le aree e sono forti sia in attacco che in difesa. Spesso abbiamo catturato l'attenzione per il nostro attacco, ma avere anche una cera forza nel reparto difensivo ci rende più completi. Se difendiamo bene, avremo più possibilità di andare avanti nella competizione".