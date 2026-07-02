Il giocatore che da poche settimane ha firmato per il Real Madrid ha speso qualche parola sulla propria squadra e sul Mondiale
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Tra i calciatori che sono a disposizione del commissario tecnico della Spagna Luis De La Fuente figura anche Marc Cucurella. Quest'ultimo, infatti, ricopre il ruolo di terzino sinistro e fa parte della formazione titolare della Nazionale che due anni fa ha vinto l'Europeo. Alle ore 21:00 di stasera, la Roja giocherà contro l'Austria in occasione dei sedicesimi di finale del Mondiale che si sta disputando in Canada, Messico e Stati Uniti. Di recente, il calciatore menzionato poco sopra ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Nazionale e sul torneo che sta giocando.
Spagna, Cucurella: "Al Mondiale non ci sono partite facili e tutto può cambiare"Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo giocatore del Real Madrid ha toccato diversi giocatori passando dalla propria Nazionale alla difficoltà del Mondiale. Le parole del terzino sinistro: "Le partite sono diverse l'una dall'altra ed in un attimo può cambiare tutto. Chiediamo agli spagnoli di continuare a sostenerci così come hanno fatto negli ultimi anni. Vogliamo mostrare a tutti la nostra miglior versione. Poi, la mia opinione resta sempre la stessa: preferisco giocare male ma vincere ed andare avanti in una competizione piuttosto che dare spettacolo ma andare subito in vacanza".
Successivamente, Cucurella ha voluto commentare l'eliminazione di due Nazionali come Germania ed Olanda, le quali hanno perso rispettivamente contro Paraguay e Marocco: "Questi risultati fanno capire che il Mondiale è una competizione difficile. Le partite non sono facili e bisogna stare sempre attenti perché da un momento all'altro può succedere qualcosa". L'ex Chelsea ha speso qualche parola anche sull'Austria: "Squadra molto pericolosa ed organizzato con l'allenatore che ha dato loro uno stile di gioco preciso. Giocando al nostro livello, avremo molte chance di passare il turno".
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