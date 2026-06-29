Prosegue il progetto di rilancio del Milan, che dopo aver scelto un nome importante per la sua panchina quale Ruben Amorim e dopo aver rinnovato l'organigramma e lo staff societario, sta fissando le basi per il futuro e per il mercato. Non solo nomi importanti in entrata e qualche nodo da sciogliere in uscita ma anche la volontà di preservare i propri campioni. Tra questi Luka Modric, che sta valutando se restare in rossonero o cambiare aria. La risposta avverrà ufficialmente dopo il Mondiale ma la situazione sembra più positiva che mai, così come conferma l'esperto di mercato Fabrizio Romano, svelando dei retroscena importante su come pensa di agire il fuoriclasse croato per il suo futuro. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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